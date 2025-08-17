एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान, बाबर-रिजवान को नहीं मिला मौका 

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की पुरुष राष्ट्रीय चयन समिति ने आगामी टी-20 त्रिकोणीय सीरीज और एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएई की भागीदारी वाली त्रिकोणीय सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में होगी। एशिया कप अबू धाबी और दुबई में 9 से 28 सितंबर तक खेली जाएगी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को टीम में मौका नहीं मिला है।

टीम ऐसी है पाकिस्तान की पूरी टीम एशिया कप और त्रिकोणीय सीरीज के लिए ऐसी है पाकिस्तान की टीम: आघा सलमान (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारीस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अय्यूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफयान मोकीम। एशिया कप के ग्रुप-A में भारत, पाकिस्तान, UAE और ओमान की टीम है। ग्रुप-B में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और हांगकांग की टीम है।

एशिया कप एशिया कप के टी-20 प्रारूप में ऐसा रहा है बाबर और रिजवान का प्रदर्शन? एशिया कप 2025 टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा। इस प्रारूप के टूर्नामेंट में रिजवान ने 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 56.20 की औसत और 117.57 की स्ट्राइक रेट से 281 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 78* रन रहा है। बाबर ने इस टूर्नामेंट में 6 पारियों में 11.33 के बेहद खराब औसत और 107.93 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 68 रन बनाए हैं।

शेड्यूल एशिया कप में ऐसा है पाकिस्तान का शेड्यूल एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 12 सितंबर को ओमान से होगा। 14 सितंबर को बहुप्रतीक्षित भिड़ंत भारत और पाकिस्तान के बीच होगी। 17 सितंबर को पाकिस्तान का सामना यूएई से होगा। 20 से 26 सितंबर तक सुपर-4 के मुकाबले अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे। 28 सितंबर को फाइनल मुकाबला होगा। त्रिकोणीय सीरीज में पाकिस्तान 29 अगस्त को अफगानिस्तान, 30 अगस्त को यूएई और फिर 2 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। 7 सितंबर को फाइनल होगा।