टेस्ट क्रिकेट: इन बल्लेबाजों ने बिना दोहरा शतक लगाए 7,500 से अधिक रन बनाए 

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ एक बल्लेबाज ने 400 रन का आंकड़ा छूआ है। वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ 2004 में टेस्ट में नाबाद 400 रन बनाए थे। अब तक कई बल्लेबाज तिहरा और दोहरा शतक भी जड़ चुके हैं। इस बीच कुछ ऐसे भी बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 7,500 से अधिक रन बनाए, लेकिन कोई भी दोहरा शतक नहीं लगा सके थे। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।

#1 एलेक्स स्टीवर्ट (8,463 रन) इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर एलेक्स स्टीवर्ट ने 133 मैच खेले थे, जिसमें 39.54 की औसत के साथ 8,463 रन बनाए थे। उन्होंने अपने करियर में 15 शतक और 45 अर्धशतक भी लगाए थे। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 190 रन रहा था। हालांकि, उन्होंने प्रथम श्रेणी करियर में दोहरा शतक (271*) लगाया था। अपने प्रथम श्रेणी करियर में इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 40.06 की औसत से 26,165 रन बनाए थे।

#2 मार्क वॉ (8,029 रन) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मार्क वॉ इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 128 मैच खेले थे, जिसमें 41.81 की औसत के साथ 8,029 रन बनाए थे। उन्होंने 20 शतक और 47 अर्धशतक भी अपने नाम किए थे। इस बीच उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 153* रन रहा था। वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से टेस्ट में 8वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

#3 माइक एथरटन (7,728 रन) इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज माइक एथरटन 100 से ज्यादा टेस्ट खेलने के बावजूद दोहरा शतक नहीं लगा सके थे। उनका खेल के सबसे बड़े प्रारूप में सर्वोच्च स्कोर 185* रन रहा था। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 115 मैच खेले थे, जिसकी 212 पारियों में 37.69 की औसत के साथ 7,728 रन बनाए थे। उन्होंने 16 शतक और 46 अर्धशतक भी अपने नाम किए थे।