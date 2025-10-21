टेस्ट क्रिकेट: दक्षिण अफ्रीका की ओर से पारी में सर्वाधिक बार 7+ विकेट लेने वाले गेंदबाज 

#1 केशव महाराज (4 बार) महाराज ने चौथी बार टेस्ट पारी में 7 या उससे अधिक विकेट लेने में सफलता हासिल की। वह इससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में भी 7+ विकेट ले चुके हैं। उन्होंने अपने अब तक के टेस्ट करियर में 60 मैचों की 101 पारियों में 200 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। वह अब तक 12 पारियों में 5 विकेट हॉल भी ले चुके हैं।

#2 ह्यूग टेफील्ड (4 बार) दक्षिण अफ्रीका के ह्यूग टेफील्ड ने भी 4 पारियों में 7 या उससे अधिक विकेट लिए हैं। दाएं हाथ के इस पूर्व ऑफ स्पिनर ने 37 मैचों में 25.91 की औसत के साथ 170 विकेट लिए थे। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 113 रन देते हुए 9 विकेट लेना रहा था। उन्होंने 14 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे। उन्होंने 1960 में अपने टेस्ट करियर का आखिरी मैच खेला था।

#3 बर्ट वोग्लर (2 बार) दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज बर्ट वोग्लर ने अपने टेस्ट करियर में 2 पारियों में 7+ विकेट लिए थे। उन्होंने 1906 में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी और 1911 में अपना आखिरी टेस्ट खेला था। उन्होंने 15 मैचों में 22.73 की औसत के साथ से 64 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 94 रन देते हुए 7 विकेट लेना रहा था। उन्होंने प्रथम श्रेणी करियर में 393 विकेट लिए थे।