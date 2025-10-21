रावलपिंडी टेस्ट: केशव महाराज ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार झटका 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े

गेंदबाजी कैसी रही महाराज की गेंदबाजी? महाराज ने पाकिस्तान को 167 रन के कुल स्कोर पर बाबर आजम (16) के रूप में तीसरा झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला था। उसके बाद उन्होंने शॉन मसूद (66), आघा सलमान (45), सऊद शकील (66), शाहीन अफरीदी (0), शज्जाद खान (5) और आसिफ अफरीदी (4) को भी अपना शिकार बनाते हुए पवेलियन की राह दिखाई। महाराज में पारी में कुल 42.4 ओवर गेंदबाजी करते हुए 5 मेडन के साथ 102 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।

रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के लिए पाकिस्तान में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन महाराज का यह प्रदर्शन पाकिस्तान में दक्षिण अफ्रीका के लिए अब सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन होग गया है। इससे पहले प्रोटियाज टीम के लिए पाकिस्तान के खिलाफ उसके देश में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड पॉल एडम्स के नाम दर्ज था, जिन्होंने साल 2003 के दौरे पर लाहौर टेस्ट में 128 रन देकर 7 विकेट चटकाए थे। इस सूची में तीसरे पायदान पर पूर्व कप्तान शॉन पोलक हैं, जिन्होंने 2003 में फैसलाबाद टेस्ट में 6/78 के आंकड़े दर्ज किए थे।

उपलब्धि महाराज ने टेस्ट में चौथी बार लिए पारी में 7 विकेट यह चौथा मौका था जब महाराज ने टेस्ट पारी में 7 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 में श्रीलंका के खिलाफ 9/129 का था, जो इस प्रारूप में दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बाएं हाथ के स्पिनर ने टेस्ट मैचों में सबसे जयादा बार 7 से अधिक विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के मामले में पूर्व स्पिनर जोसेफ टेफील्ड की बराबरी की है। किसी अन्य प्रोटियाज गेंदबाज ने 3 बार भी ऐसा नहीं किया।