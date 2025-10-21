रावलपिंडी टेस्ट: केशव महाराज ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार झटका 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े

रावलपिंडी टेस्ट: केशव महाराज ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार झटका 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के स्पिनर केशव महाराज ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ रावलपिंड में जारी दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान की पहली पारी में शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट अपने नाम किए। यह उनके टेस्ट करियर का 12वां और पाकिस्तान टीम के खिलाफ पहला ही 5 विकेट हॉल रहा। उनकी इस गेंदबाजी के कारण ही मेहमान टीम पाकिस्तान की पहली पारी को 333 रन पर रोकने में सफल रही। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।
गेंदबाजी
कैसी रही महाराज की गेंदबाजी?
महाराज ने पाकिस्तान को 167 रन के कुल स्कोर पर बाबर आजम (16) के रूप में तीसरा झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला था। उसके बाद उन्होंने शॉन मसूद (66), आघा सलमान (45), सऊद शकील (66), शाहीन अफरीदी (0), शज्जाद खान (5) और आसिफ अफरीदी (4) को भी अपना शिकार बनाते हुए पवेलियन की राह दिखाई। महाराज में पारी में कुल 42.4 ओवर गेंदबाजी करते हुए 5 मेडन के साथ 102 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।
रिकॉर्ड
दक्षिण अफ्रीका के लिए पाकिस्तान में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन
महाराज का यह प्रदर्शन पाकिस्तान में दक्षिण अफ्रीका के लिए अब सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन होग गया है। इससे पहले प्रोटियाज टीम के लिए पाकिस्तान के खिलाफ उसके देश में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड पॉल एडम्स के नाम दर्ज था, जिन्होंने साल 2003 के दौरे पर लाहौर टेस्ट में 128 रन देकर 7 विकेट चटकाए थे। इस सूची में तीसरे पायदान पर पूर्व कप्तान शॉन पोलक हैं, जिन्होंने 2003 में फैसलाबाद टेस्ट में 6/78 के आंकड़े दर्ज किए थे।
उपलब्धि
महाराज ने टेस्ट में चौथी बार लिए पारी में 7 विकेट
यह चौथा मौका था जब महाराज ने टेस्ट पारी में 7 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 में श्रीलंका के खिलाफ 9/129 का था, जो इस प्रारूप में दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बाएं हाथ के स्पिनर ने टेस्ट मैचों में सबसे जयादा बार 7 से अधिक विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के मामले में पूर्व स्पिनर जोसेफ टेफील्ड की बराबरी की है। किसी अन्य प्रोटियाज गेंदबाज ने 3 बार भी ऐसा नहीं किया।
करियर
कैसा रहा है महाराज का टेस्ट करियर?
महाराज ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। वह अब तक 60 मैचों की 101 पारियों में 29.32 की औसत से 210 विकेट लेने में सफल रहे हैं। वह 6 बार 4 और 12 बार 5 विकेट हाॅल भी लेने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 129 रन देकर 9 विकेट लेने का रहा है। इसी तरह वह 91 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 15.38 की औसत से 1,292 रन बनाने में भी सफल रहे हैं।