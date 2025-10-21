महिला वनडे विश्व कप 2025: दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा 150 रन से जीती दक्षिण अफ्रीकी टीम ताजमिन ब्रिट्स (0) के जल्दी आउट होने के बाद वोल्वार्ड्ट (90), और लुस (61) ने पारी को संभाला। इसके बाद मध्यक्रम में मारिजन कप्प ने भी अर्धशतक (68*) लगाया। वहीं आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी के लिए आई नादिन डी क्लर्क ने 16 गेंदों में नाबाद 41 रन बनाकर टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचाया। जवाब में कई बार हुए व्यवधानों के बाद पाकिस्तान को 20 ओवर में 234 रन का नया लक्ष्य मिला, जिसे टीम हासिल नहीं कर सकी।

पारी शानदार रही वोल्वार्ड्ट की पारी दक्षिण अफ्रीका की ओर से पारी की शुरुआत करने आई वोल्वार्ड्ट ने बारिश से प्रभावित मैच में अच्छी रन गति से बल्लेबाजी की और 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने लुस के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी की। वह 82 गेंदों में 90 रन की पारी खेली। उन्होंने 10 चौके और 2 छक्के लगाए। वह वनडे करियर में 10वें शतक से चूक गई।

उपलब्धि वोलवार्ड्ट ने महिला विश्व कप में पूरे किए 1,000 रन वोलवार्ड्ट महिला विश्व कप में 1,000 रन बनाने वाली पहली दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बनी। क्रिकइंफो के अनुसार, वह सूजी बेट्स (21 पारी) की बराबरी करते हुए संयुक्त रूप से सबसे तेज यह उपलब्धि हासिल करने वाली खिलाड़ी बनी। वोलवार्ड्ट ने महिला वनडे में रनों के मामले में महान बेलिंडा क्लार्क को भी पीछे छोड़ दिया। इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने अपने करियर में 4,844 महिला वनडे रन बनाए थे। वोलवार्ड्ट अब महिला वनडे में छठे सबसे ज्यादा रन वाली खिलाड़ी बनी।

अर्धशतक सुने लुस और मारिजन कप्प ने लगाए अर्धशतक सुने लुस ने अपने वनडे करियर का 17 अर्धशतक लगाया। वह 59 गेंदों में 61 रन बनाकर आउट हुई। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। अपने करियर में लुस ने 139 वनडे मैचों में 25.88 की औसत से 2,640 रन बनाए हैं। मारिजन कप्प ने 43 गेंदों में 68 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के लगाए।