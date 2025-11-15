ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने

छक्के

भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

सहवाग ने 103 टेस्ट की 178 पारियों में 90 छक्के लगाए थे। पंत ने सिर्फ 48 टेस्ट की 83 पारियों में उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस सूची में तीसरे स्थान पर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा हैं। उन्होंने भारत के लिए 67 टेस्ट मैच खेले थे। इसकी 116 पारियों में उन्होंने 88 छक्के लगाए थे। रविंद्र जडेजा 80 छक्कों के साथ इस सूची में चौथे स्थान पर बने हुए हैं।