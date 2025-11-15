भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: शुभमन गिल हुए चोटिल, बल्लेबाजी छोड़ वापस पवेलियन लौटे 

चोट

गिल नहीं घुमा पा रहे थे गर्दन

गिल ने पहले चौका लगाया और उसके बाद गर्दन की दर्द से परेशान हुए। उनको देखने के लिए तुरंत फिजियो मैदान पर आए। इसके बाद वह मैदान छोड़कर चले गए। ड्रेसिंग रूम की ओर जाते समय गिल काफी असहज महसूस कर रहे थे। वह जरा भी अपनी गर्दन नहीं घुमा पा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में गिल ने शानदार कप्तानी की थी। उनकी टीम सिर्फ 159 रन बनाने के बाद ऑलआउट हो गई थी।