भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: शुभमन गिल हुए चोटिल, बल्लेबाजी छोड़ वापस पवेलियन लौटे
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 3 गेंद खेलने के बाद चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। वह वाशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने आए थे। गिल ने चौका जड़ा और उसके बाद अचानक उनके गर्दन में दर्द होने लगी। गिल की जगह टीम के उपकप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए।
चोट
गिल नहीं घुमा पा रहे थे गर्दन
गिल ने पहले चौका लगाया और उसके बाद गर्दन की दर्द से परेशान हुए। उनको देखने के लिए तुरंत फिजियो मैदान पर आए। इसके बाद वह मैदान छोड़कर चले गए। ड्रेसिंग रूम की ओर जाते समय गिल काफी असहज महसूस कर रहे थे। वह जरा भी अपनी गर्दन नहीं घुमा पा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में गिल ने शानदार कप्तानी की थी। उनकी टीम सिर्फ 159 रन बनाने के बाद ऑलआउट हो गई थी।
गेंदबाजी
पहली पारी में ऐसी थी भारतीय टीम की गेंदबाजी
भारतीय टीम से जसप्रीत बुमराह सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने कुल 27 रन देते हुए 5 विकेट लिए, जिसमें विपक्षी टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज शामिल रहे। रविंद्र जडेजा कोई विकेट नहीं ले सके। उन्होंने अपने 8 ओवर में 13 रन दिए। अक्षर पटेल के खाते में 1 विकेट आया। कुलदीप यादव ने 36 रन देते हुए 2 सफलताएं हासिल की। मोहम्मद सिराज ने 47 रन देते हुए 2 विकेट लिए।