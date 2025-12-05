टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं 40 से अधिक शतक, जानिए आंकड़े

टेस्ट क्रिकेट का इतिहास उन बल्लेबाजों से जगमगाता है जिन्होंने लंबी पारियों और लगातार बड़े स्कोर से इस प्रारूप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। किसी भी बल्लेबाज के लिए 40 से अधिक शतक लगाना सिर्फ कौशल नहीं, बल्कि अद्भुत मानसिक ताकत, निरंतरता और दशकों तक चले प्रभुत्व का प्रतीक है। इस सूची में जो रूट नए बल्लेबाज के रूप में शामिल हुए हैं। ऐसे में आइए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 40+ शतक लगाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 सचिन तेंदुलकर (51 शतक) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 51 शतक लगाए थे। उनके बल्ले से 68 अर्धशतक भी निकले थे। तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। उनके बल्ले से 200 टेस्ट की 329 पारियों में 53.78 की औसत से 15,921 रन निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 248* रन रहा था। तेंदुलकर अपने टेस्ट करियर में 33 बार नाबाद भी रहे।

#2 जैक्स कैलिस (45 शतक) इस सूची में दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जैक्स कैलिस हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 45 शतक जड़े थे। इस खिलाड़ी ने 166 मुकाबले खेले थे और इसकी 280 पारियों में 55.37 की उम्दा औसत के साथ 13,289 रन बनाए थे। कैलिस के बल्ले से 58 अर्धशतक भी निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 224 रन रहा था। इस खिलाड़ी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच साल 2013 में खेला था।

#3 रिकी पोंटिग (41 शतक) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिग इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 41 शतक जड़े थे। इस खिलाड़ी ने कंगारू टीम के लिए 168 टेस्ट मैच खेले थे और इसकी 287 पारियों में 51.85 की उम्दा औसत के साथ 13,378 रन बनाए थे। उनका टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 257 रन रहा था। पोंटिग ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2012 में खेला था।

