एशेज, डे-नाइट टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में ली बढ़त, ऐसा रहा दूसरे दिन का खेल
क्या है खबर?
एशेज सीरीज के गाबा टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट खोकर 378 रन बनाए। इस मुकाबले में कंगारू टीम ने पहली पारी के आधार पर 44 रन की बढ़त ले ली है। जेक वेदराल्ड (72), मार्नश लाबुशेन (65) और स्टीव स्मिथ (61) ने अर्धशतकीय पारी खेली। खेल की समाप्ति तक क्रीज पर माइकल नेसेर (15*) और एलेक्स कैरी (46) मौजूद हैं। आइए दूसरे दिन के खेल पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
दूसरे दिन का लेखा-जोखा
दूसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी 334 रन पर समाप्त हुई। जवाब में ट्रेविस हेड और वेदराल्ड ने पहले विकेट के लिए 79 गेंदों में 77 रन जोड़े। इसके बाद लाबुशेन और वेदराल्ड के बीच 76 गेंदों में 69 रन की साझेदारी हुई। लाबुशेन और स्मिथ ने 50 रन की साझेदारी की और कैमरून ग्रीन और स्मिथ ने 114 गेंदों में 95 रन जोड़े। ब्रायडन कार्स ने 3 विकेट लिए। बेन स्टोक्स के खाते में 2 विकेट आए।
पहला
वेदराल्ड ने जड़ा अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक
वेदराल्ड ने पहले गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और 78 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने अपना शिकार बनाया। अपनी पारी के दौरान वेदराल्ड ने 12 चौके और 1 छक्का लगाया। उनकी स्ट्राइक रेट 92.31 की रही। ये उनके टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक रहा। इस खिलाड़ी ने इसी सीरीज के पहले टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया था। उस मुकाबले में वह कुछ खास नहीं कर पाए थे।
रन
लाबुशेन ने रचा इतिहास
लाबुशेन ने इतिहास रचते हुए डे-नाइट टेस्ट में 1,000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने। वह 78 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 9 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 83.33 की रही। इस खिलाड़ी ने अब तक 10 डे-नाइट टेस्ट मैच खेले हैं और इस प्रारूप में 63.93 की शानदार औसत के साथ 16 पारियों में 1,023 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं।
पारी
ऐसी रही स्मिथ की पारी
स्मिथ ने मैच में 85 गेंदों का सामना किया और 61 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले।उनकी स्ट्राइक रेट 71.76 की रही। ये उनके टेस्ट करियर का 44वां अर्धशतक रहा। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना 14वां अर्धशतक लगाया। अब तक इस खिलाड़ी ने 121 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 215 पारियों में 55.85 की औसत से 10,557 रन बनाने में सफल रहे है। उनके बल्ले से 36 शतक भी निकले हैं।