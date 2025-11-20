टेस्ट: भारतीय सरजमीं पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर है ये दिग्गज

भारतीय सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट हमेशा बल्लेबाजों की तकनीक, धैर्य और मानसिक मजबूती की कड़ी परीक्षा लेता है। यहां की पिचें कभी स्पिन, कभी उछाल तो कभी धीमी गति के कारण बल्लेबाजों को अलग-अलग तरह की चुनौतियों का सामना कराती हैं। इसके बावजूद कई दिग्गज बल्लेबाजों ने इन परिस्थितियों में शानदार और यादगार पारियां खेलकर इतिहास रचा है। ऐसे में आइए यहां सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 वीरेंद्र सहवाग (319 रन) पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग हैं। उन्होंने साल 2008 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई के मैदान पर 319 रन की पारी खेली थी। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 540 रन बनाए थे। जवाब में सहवाग की पारी की मदद से भारत ने 627 रन बना दिए थे। उन्होंने 304 गेंदों का सामना किया था और उनके बल्ले से 42 चौके और 5 छक्के निकले थे। ये मुकाबला ड्रॉ रहा था।

#2 करुण नायर (303* रन) दूसरे स्थान पर करुण नायर हैं। उन्होंने साल 2016 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ चेन्नई के मैदान पर 303* रन की पारी खेली थी। भारत की पहली पारी में उन्होंने 381 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 32 चौके और 4 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 79.52 की रही थी। इंग्लैंड के 477 रन के जवाब में भारत ने 759 रन बना दिए थे। उस मुकाबले को भारत ने पारी और 75 रन से जीता था।

#3 वीरेंद्र सहवाग (293 रन) तीसरे स्थान पर भी सहवाग हैं। उन्होंने मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2009 में 293 रन बना दिए थे। उनकी पारी के दम पर भारत ने अपनी पहली पारी 726/9 के स्कोर पर घोषित की थी। सहवाग ने 254 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 40 चौके और 7 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 115.35 की रही थी। उस मुकाबले को भारतीय टीम ने पारी और 24 रनों से जीता था।