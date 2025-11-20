बांग्लादेश बनाम आयरलैंड: एंडी मैकब्राइन ने पारी में लिए 6 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड: एंडी मैकब्राइन ने पारी में लिए 6 विकेट, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट में आयरलैंड क्रिकेट टीम के गेंदबाज एंडी मैकब्राइन ने शानदार गेंदबाजी की। दाएं हाथ के इस ऑफ स्पिनर ने बांग्लादेश की पहली पारी में 6 विकेट लिए। उनकी उम्दा गेंदबाजी के बावजूद बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 476 रन बनाए। यह मैकब्राइन के टेस्ट करियर का सिर्फ दूसरा 5 विकेट हॉल रहा। आइए उनकी गेंदबाजी के बारे में जानते हैं।
गेंदबाजी
शानदार रही मैकब्राइन की गेंदबाजी
मैकब्राइन ने शादमान इस्लाम के रूप में अपना पहला विकेट प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने महमूदुल हसन जॉय, मोमिनुल, नजमुल हसन शान्तो, हसन मुराद और खालिद अहमद को पवेलियन की राह दिखाई। इस 32 वर्षीय स्पिनर ने 33.1 ओवर में 109 रन देते हुए ये 6 सफलताएं हासिल की। उनके अलावा मैथ्यू हम्फ्रीज और गेविन होए ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। बांग्लादेश ने अपनी पारी में 141.1 ओवर बल्लेबाजी की।
प्रदर्शन
मैकब्राइन ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन
मैकब्राइन का यह टेस्ट पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज हो गया। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में अब तक 11 मैचों की 16 पारियों में 40.43 की औसत के साथ कुल 32 विकेट लिए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध 3 मैचों की 4 पारियों में 30.00 की औसत के साथ 14 सफलताएं हासिल की है, जिसमें 2 पारियों में 5 विकेट लिए हैं। उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर की शुरुआत 2019 में की थी।
बांग्लादेश
बांग्लादेश से रहीम और लिटन ने लगाए शतक
बांग्लादेश की पारी में मुशफिकुर रहीम और लिटन दास ने शतक लगाए। रहीम ने अपने टेस्ट करियर का कुल 13वां शतक लगाया। वह 214 गेंदों का सामना करते हुए 106 रन बनाकर आउट हुए। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 5 चौके लगाए। विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन ने अपना 5वां टेस्ट शतक लगाया। वह 128 रन बनाकर आउट हुए। लिटन ने रहीम के साथ मिलकर 209 गेंदों में 108 रन की शानदार साझेदारी निभाई।
जानकारी
इस सूची में शामिल हुए रहीम
क्रिकइंफो के अनुसार, रहीम अपने 100वें टेस्ट में शतक बनाने वाले सिर्फ 11वें खिलाड़ी बन गए हैं। वह कॉलिन काउड्रे, जावेद मियांदाद, गॉर्डन ग्रीनिज, एलेक स्टीवर्ट, इंजमाम-उल-हक, रिकी पोंटिंग, ग्रीम स्मिथ, हाशिम अमला, जो रूट और डेविड वार्नर के साथ शामिल हो गए।