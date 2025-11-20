बांग्लादेश बनाम आयरलैंड: एंडी मैकब्राइन ने पारी में लिए 6 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

गेंदबाजी शानदार रही मैकब्राइन की गेंदबाजी मैकब्राइन ने शादमान इस्लाम के रूप में अपना पहला विकेट प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने महमूदुल हसन जॉय, मोमिनुल, नजमुल हसन शान्तो, हसन मुराद और खालिद अहमद को पवेलियन की राह दिखाई। इस 32 वर्षीय स्पिनर ने 33.1 ओवर में 109 रन देते हुए ये 6 सफलताएं हासिल की। उनके अलावा मैथ्यू हम्फ्रीज और गेविन होए ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। बांग्लादेश ने अपनी पारी में 141.1 ओवर बल्लेबाजी की।

प्रदर्शन मैकब्राइन ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन मैकब्राइन का यह टेस्ट पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज हो गया। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में अब तक 11 मैचों की 16 पारियों में 40.43 की औसत के साथ कुल 32 विकेट लिए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध 3 मैचों की 4 पारियों में 30.00 की औसत के साथ 14 सफलताएं हासिल की है, जिसमें 2 पारियों में 5 विकेट लिए हैं। उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर की शुरुआत 2019 में की थी।