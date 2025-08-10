टेस्ट क्रिकेट: इन पारियों में 3 बल्लेबाजों ने बनाए हैं 150+ रन के स्कोर

हाल ही में सपंन्न हुई टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 2-0 से हराया। बुलवायो में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट में कीवी टीम ने पारी और 359 रन से जोरदार जीत दर्ज की। इस मैच में न्यूजीलैंड की इकलौती पारी के दौरान डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र और हेनरी निकोलस ने 150+ रन की पारी खेली। इस बीच उन पारियों के बारे में जानते हैं, जिसमें 3 बल्लेबाजों ने 150+ रन बनाए थे।

#1 डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र और हेनरी निकोलस (बनाम जिम्बाब्वे, 2025) न्यूजीलैंड से कॉनवे ने पारी की शुरुआत करते हुए 153 रन की पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का कुल 5वां शतक रहा। उनके अलावा निकोलस ने 245 गेंदों में नाबाद 150 रन बनाए। यह उनके टेस्ट करियर का 10वां शतक रहा। वहीं, रविंद्र ने 139 गेंदों में नाबाद 165 रन बनाए। इन तीनों के बड़े शतकों की बदौलत न्यूजीलैंड ने अपनी पारी 601/3 के स्कोर पर घोषित की और आखिरकार मैच में बड़ी जीत हासिल की।

#2 सुनील गावस्कर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और कपिल देव (बनाम श्रीलंका, 1986) आखिरी बार ऐसा कारनामा 1986 में भारत के सुनील गावस्कर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और कपिल देव ने श्रीलंका के खिलाफ कानपुर में किया था। दूसरी पारी में भारत के लिए ओपनिंग करते हुए गावस्कर ने आउट होने से पहले शानदार 176 रन बनाए थे। 5वें नंबर पर खेलते हुए अजहरुद्दीन ने 199 रन बनाए थे। कप्तान कपिल ने सातवें नंबर पर 163 रनों की तेज पारी खेली और भारत ने ड्रॉ हुए मैच में 676/7 पर पारी घोषित की थी।