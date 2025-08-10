टेस्ट क्रिकेट में इन टीमों ने पारी और 350+ रन से जीते हैं मुकाबले 

#1 इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (पारी और 579 रन से जीत, 1938) टेस्ट क्रिकेट में पारी के लिहाज से सबसे बड़ी जीत इंग्लैंड टीम ने दर्ज की है। साल 1938 में इंग्लिश टीम ने ओवल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 579 से हराया था। उस मैच में इंग्लैंड ने पहली पारी 903/7 के स्कोर पर घोषित की थी। मेजबान टीम से लियोनार्ड हटन ने तिहरा शतक (364) लगाया था। जवाब में कंगारू टीम पहली पारी में 201 और दूसरी पारी में 123 रन पर ढेर हुई थी।

#2 ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (पारी और 360 रन से जीत, 2002) ऑस्ट्रेलिया ने 2002 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहांसबर्ग टेस्ट को पारी और 360 रन से जीता था। उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी एडम गिलक्रिस्ट के दोहरे शतक (204*) की बदौलत 652/7 के स्कोर पर घोषित की थी। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी सिर्फ 159 रन पर ढेर हुई थी। आखिर में फॉलऑन खेलते हुए प्रोटियाज टीम की दूसरी पारी 133 रन पर सिमट गई थी।

#3 न्यूजीलैंड बनाम जिम्बाब्वे (पारी और 359 रन से जीत, 2025) टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की पूरी टीम 125 रन पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड से मैट हेनरी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। जकारी फौल्केस के खाते में 4 विकेट आए। जवाब में न्यूजीलैंड ने डेवोन कॉनवे (153), हेनरी निकोल्स (150*) और रचिन रविंद्र (165*) की पारियों की बदौलत 601/3 पर पारी घोषित कर दी। जिम्बाब्वे का कोई भी गेंदबाज अपनी छाप नहीं छोड़ पाया। जिम्बाब्वे की दूसरी पारी 117 रन पर सिमट गई।