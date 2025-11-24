करुण नायर का छलका दर्द, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कही दिल की बात

इंग्लैंड दौरे के बाद भारतीय टेस्ट टीम से बाहर चल रहे करुण नायर एक बार फिर वापसी की कोशिश में जुटे हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ लगातार दूसरे टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों के जूझने के बीच नायर ने दर्द छलक उठा और उन्होंने एक्स पर अपनी भावनाएं साझा कीं। उन्होंने लिखा, 'कुछ हालात ऐसे होते हैं जिन्हें आप दिल से जानते हैं और मैदान पर न होने का सन्नाटा अपनी एक अलग ही चुभन पैदा कर देता है।'

परेशानी इंग्लैंड दौरे पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे नायर नायर की लगभग 7 साल बाद इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट टीम में वापसी हुई थी। वह 4 टेस्ट मैचों में एक अर्धशतक ही बना पाए थे। अच्छी शुरुआत और क्रीज पर मजबूत प्रदर्शन के बावजूद वह बड़ी पारियां खेलने में असफल रहे। ऐसे में वह टीम में जगह पक्की करने से भी चूक गए। उसके बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भी टीम से बाहर कर दिया था।

अनदेखी शानदार फॉर्म के बावजूद की जा रही नायर की अनदेखी टेस्ट टीम से बाहर होने के बावजूद नायर ने रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया। कर्नाटक के इस बल्लेबाज ने 5 मैचों में 100 से ज्यादा की औसत से 600 से अधिक रन बनाए हैं। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की घरेलू सीरीज के लिए भारतीय टीम में चयन के लिए उन्हें नजरअंदाज़ कर दिया गया। कोलकाता टेस्ट में नंबर 3 पर उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को तरजीह दी गई, जबकि गुवाहाटी में साई सुदर्शन को मौका मिला।

जानकारी अजीत अगरकर ने नायर को लेकर की टिप्पणी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने पहले कहा था कि उन्हें नायर से और ज्यादा उम्मीदें थीं। उन्होंने 4 टेस्ट खेले हैं और एक पारी में अर्धशतक जड़ा। इस समय पडिक्कल थोड़ा ज्यादा योगदान दे सकते हैं।