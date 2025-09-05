इंग्लैंड के खिलाफ उसके घर में सबसे ज्यादा द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने वाली टीमें

#1 ऑस्ट्रेलिया- 9 बार इस सूची में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पहले नंबर पर है। उसने 9 बार यह कारमाना किया है। कंगारू टीम ने 1981 में खेली गई 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की थी। उसके बाद उसने 1985 में 2-1, साल 1993 में 3-0, साल 2005 में 2-1, साल 2009 में 6-1, साल 2013 में 5 मैचों की सीरीज में 2-1, साल 2015 में 3-2, साल 2020 में 2-1 और 2024 में 3-2 से जीत दर्ज की थी।

#2 वेस्टइंडीज- 5 बार इस सूची में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम दूसरे पायदान पर मौजूद है। उसने 5 बार इंग्लैंड को उसके घर में वनडे सीरीज हराई है। केरेबियन टीम ने 1973 में 1-1 से बराबरी पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। उसके बाद 1976 में खेली गई 3 वनडे मैचों की सीरीज में 3-0, साल 1980 में 1-1, साल 1984 में टेक्साको ट्रॉफी में 2-1 और साल 2007 में खेली गई नेटवेस्ट सीरीज में 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमाया था।

#3 भारत- 4 बार इस सूची में भारतीय क्रिकेट टीम तीसरे पायदान पर मौजूद है। उसने 4 बार ऐसा किया है। भारतीय टीम ने 1986 में टेक्साको ट्रॉफी में 1-1 से बराबरी पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। उसके बाद उसने 1990 में खेली गई टेक्साको ट्रॉफी में 2-0, साल 2014 में खेली गई 5 वनडे मैचों की सीरीज में 3-1 और साल 2022 में 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल कर इंग्लैंड को धूल चटाई थी।