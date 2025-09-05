इंग्लैंड के खिलाफ उसके घर में सबसे ज्यादा द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने वाली टीमें
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने गुरुवार (4 सितंबर) को इंग्लैंड क्रिकेट टीम को वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 5 रनों के करीबी अंतर से हरा दिया। इसके साथ ही प्रोटियाज टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। यह प्रोटियाज टीम की इंग्लैंड की धरती पर 1998 के बाद पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत है। आइए इंग्लैंड को उसके घर में सबसे ज्यादा बाद द्विपक्षीय सीरीज में पटखनी देने वाली टीमों पर नजर डाल लेते हैं।
#1
ऑस्ट्रेलिया- 9 बार
इस सूची में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पहले नंबर पर है। उसने 9 बार यह कारमाना किया है। कंगारू टीम ने 1981 में खेली गई 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की थी। उसके बाद उसने 1985 में 2-1, साल 1993 में 3-0, साल 2005 में 2-1, साल 2009 में 6-1, साल 2013 में 5 मैचों की सीरीज में 2-1, साल 2015 में 3-2, साल 2020 में 2-1 और 2024 में 3-2 से जीत दर्ज की थी।
#2
वेस्टइंडीज- 5 बार
इस सूची में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम दूसरे पायदान पर मौजूद है। उसने 5 बार इंग्लैंड को उसके घर में वनडे सीरीज हराई है। केरेबियन टीम ने 1973 में 1-1 से बराबरी पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। उसके बाद 1976 में खेली गई 3 वनडे मैचों की सीरीज में 3-0, साल 1980 में 1-1, साल 1984 में टेक्साको ट्रॉफी में 2-1 और साल 2007 में खेली गई नेटवेस्ट सीरीज में 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमाया था।
#3
भारत- 4 बार
इस सूची में भारतीय क्रिकेट टीम तीसरे पायदान पर मौजूद है। उसने 4 बार ऐसा किया है। भारतीय टीम ने 1986 में टेक्साको ट्रॉफी में 1-1 से बराबरी पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। उसके बाद उसने 1990 में खेली गई टेक्साको ट्रॉफी में 2-0, साल 2014 में खेली गई 5 वनडे मैचों की सीरीज में 3-1 और साल 2022 में 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल कर इंग्लैंड को धूल चटाई थी।
#4
न्यूजीलैंड- 3 बार
इस सूची में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम चौथे पायदान पर मौजूद है। उसने 3 बार इंग्लैंड को उसके घर में द्विपक्षीय वनडे सीरीज में धूल चटाई है। कीवी टीम ने 1986 में टेक्साको ट्रॉफी में 1-1 से बराबरी पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। उसके बाद उसने 2008 में खेली गई 5 वनडे मैचों की सीरीज में 3-1 और साल 2013 में खेली गई 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज कर सफलता का परचम लहराया था।