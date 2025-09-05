महिला क्रिकेट विश्व कप 2025: ऑस्ट्रेलिया ने घोषित की 15 सदस्यीय टीम, जानिए किन्हें मिला मौका 

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजाबानी में 30 सितंबर से शुरू होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान एलिसा हीली को सौंपी गई है। इसके साथ ही टीम में घुटने की चोट से उबरने वाली बाएं हाथ की स्पिनर सोफी मोलिनक्स को भी शामिल किया गया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया टीम इस बार अपना 8वां खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी।

बयान चयनकर्ता शॉन फ्लेगलर ने क्या दिया बयान? ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ता शॉन फ्लेगलर ने कहा, "भारत में विश्व कप क्रिकेट की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, लेकिन हमारा मानना ​​है कि यह टीम इस चुनौती के लिए तैयार है।" उन्होंने कहा, "हाल के वर्षों में कई उपमहाद्वीपीय दौरों और महिला प्रीमियर लीग के माध्यम से खिलाड़ियों को जो अनुभव प्राप्त हुआ है, वह भारतीय परिस्थितियों से निपटने में लाभदायक होगा। इस टीम में सभी चुनौतियों से निपटने के लिए गहराई और बहुमुखी प्रतिभा है।"

मजबूती मोलिनक्स की वापसी से टीम को मिलेगी मजबूती मोलिनक्स जनवरी में घुटने की सर्जरी के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रही है। उनका टीम में शामिल किया जाना बड़ी उपलब्धि है। हालांकि, विश्व कप से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में उनकी भागीदारी अनिश्चित बनी हुई है। टीम के मेडिकल स्टाफ को उम्मीद है कि वह विश्व कप तक फिट हो जाएंगी। मोलिनक्स की जगह अनकैप्ड स्पिनर चार्ली नॉट को वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है।