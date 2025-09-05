LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / महिला क्रिकेट विश्व कप 2025: ऑस्ट्रेलिया ने घोषित की 15 सदस्यीय टीम, जानिए किन्हें मिला मौका 
महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में एलिसा हीली संभालेंगी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कमान (तस्वीर: एक्स/@ICC)

लेखन भारत शर्मा
Sep 05, 2025
12:03 pm
क्या है खबर?

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजाबानी में 30 सितंबर से शुरू होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान एलिसा हीली को सौंपी गई है। इसके साथ ही टीम में घुटने की चोट से उबरने वाली बाएं हाथ की स्पिनर सोफी मोलिनक्स को भी शामिल किया गया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया टीम इस बार अपना 8वां खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी।

टीम

विश्व कप के लिए कैसी है ऑस्ट्रेलिया की टीम?

ऑस्ट्रेलिया 28 सितंबर को बेंगलुरु में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ एक अभ्यास मैच खेलेगा। इसके बाद 1 अक्टूबर को न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप टीम: एलिसा हीली (कप्तान), ताहलिया मैकग्राथ (उपकप्तान), डार्सी ब्राउन, एश्ले गार्डनर, किम गर्थ, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, फोएबे लिचफील्ड, सोफी मोलिनक्स, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट्ट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम। भारत के खिलाफ केवल वनडे सीरीज: निकोल फाल्टम, चार्ली नॉट।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें ऑस्ट्रेलिया टीम का वीडियो

बयान

चयनकर्ता शॉन फ्लेगलर ने क्या दिया बयान?

ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ता शॉन फ्लेगलर ने कहा, "भारत में विश्व कप क्रिकेट की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, लेकिन हमारा मानना ​​है कि यह टीम इस चुनौती के लिए तैयार है।" उन्होंने कहा, "हाल के वर्षों में कई उपमहाद्वीपीय दौरों और महिला प्रीमियर लीग के माध्यम से खिलाड़ियों को जो अनुभव प्राप्त हुआ है, वह भारतीय परिस्थितियों से निपटने में लाभदायक होगा। इस टीम में सभी चुनौतियों से निपटने के लिए गहराई और बहुमुखी प्रतिभा है।"

मजबूती

मोलिनक्स की वापसी से टीम को मिलेगी मजबूती

मोलिनक्स जनवरी में घुटने की सर्जरी के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रही है। उनका टीम में शामिल किया जाना बड़ी उपलब्धि है। हालांकि, विश्व कप से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में उनकी भागीदारी अनिश्चित बनी हुई है। टीम के मेडिकल स्टाफ को उम्मीद है कि वह विश्व कप तक फिट हो जाएंगी। मोलिनक्स की जगह अनकैप्ड स्पिनर चार्ली नॉट को वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है।

उपलब्धि

पहली बार वनडे विश्व कप खेलेंगे ये खिलाड़ी

CA ने कई खिलाड़ियों को पहली बार विश्व कप में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। मोलिनक्स उन कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में से एक हैं जो पहली बार वनडे विश्व कप खेलेंगी। अन्य खिलाड़ियों में सलामी बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड, तेज गेंदबाज किम गार्थ और बल्लेबाज जॉर्जिया वोल भी इस सूची में शामिल हैं। बाकी खिलाड़ी 2022 में न्यूजीलैंड में हुए विश्व कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया की जीत का हिस्सा थी।