टी-20 एशिया कप में सबसे कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली टीमें 

एशिया कप टी-20 के इतिहास में अब तक एक से बढ़कर एक रोमांचक मैच हुए हैं। इस संस्करण में पाकिस्तान क्रिकेट टीम और UAE क्रिकेट टीम के बीच हुआ मैच भी रोचक रहा, जिसमें आखिरकार सलमान आगा की कप्तानी वाली टीम ने जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने सुपर-4 में प्रवेश किया। इस बीच एशिया कप टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली टीमों के बारे में जानते हैं।

#1 श्रीलंका बनाम UAE (129/8, मीरपुर, 2016) एशिया कप 2016 के दूसरे मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने UAE के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 129/8 का स्कोर बनाया था। श्रीलंकाई टीम से दिनेश चांदीमल ने अर्धशतक (50) लगाया था। छोटे से स्कोर का पीछा करते हुए UAE की टीम 115/9 का स्कोर ही बना सकी थी और श्रीलंका ने 14 रन से मैच जीता था। श्रीलंका से लसिथ मलिंगा ने 4 विकेट लेते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

#2 बांग्लादेश बनाम UAE (133/8, मीरपुर, 2016) एशिया कप 2025 के तीसरे मैच में भी ज्यादा रन नहीं बने थे। मीरपुर में हुए उस मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 133/8 का स्कोर बनाया था। मेजबान टीम से मोहम्मद मिथुन ने सर्वाधिक 47 रन बनाए थे। जवाब में UAE के बल्लेबाजों ने निराश किया था और पूरी टीम सिर्फ 82 रन पर सिमट गई टी। बांग्लादेश से मुस्तफिजुर रहमान, मशरफे मुर्तजा, महमूदुल्लाह और शाकिब अल हसन ने 2-2 विकेट लिए थे।

#3 पाकिस्तान बनाम UAE (146/9, दुबई, 2025) एशिया कप 2025 में पाकिस्तान से अयूब (0) और साहिबजादा (5) सस्ते में पवेलियन लौट गए। मुश्किल घड़ी में फखर ने अर्धशतक (50) लगाया। वहीं आखिरी ओवरों के दौरान बल्लेबाजी के लिए शाहीन अफरीदी ने 14 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाते हुए टीम को 146/9 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में UAE ने 37 रन तक अपने 3 विकेट खो दिए। इसके बाद राहुल चोपड़ा (35) और पाराशर (20) ने संघर्ष किया, लेकिन टीम 105 रन पर सिमट गई।