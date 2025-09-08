वनडे क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक बार 400 से अधिक रन बनाने वाली टीमें

#1 दक्षिण अफ्रीका (8 बार) दक्षिण अफ्रीका के नाम वनडे में सबसे ज्यादा बार 400 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, जहां उन्होंने कुल 8 बार ऐसा किया है। क्रिकइंफो के अनुसार, प्रोटियाज टीम वनडे में 400+ रन का लक्ष्य हासिल करने वाली एकमात्र टीम है। इस टीम ने 2006 में जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 435 रनों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया था। 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका 439/2 का स्कोर वनडे में अब तक का सर्वोच्च स्कोर है।

#2 भारत (7 बार) भारतीय क्रिकेट टीम इस सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, जहां उन्होंने वनडे मैचों में 7 बार 400 से अधिक का स्कोर बनाया है। इनमें से 5 स्कोर घरेलू मैदान पर बने हैं। भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर में(418/5) आया था। भारतीय टीम के नाम विश्वकप में तीसरा सर्वोच्च स्कोर (413/5 बनाम बरमूडा, 2007) भी है। भारत के सभी 400+ के स्कोर पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए आए हैं।

#3 इंग्लैंड (7 बार) इंग्लैंड ने भी अब वनडे में 400 से ज्यादा रन बनाने के मामले में भारत की बराबरी की है। उनके सभी 400 से ज्यादा रन वनडे विश्व कप 2015 के बाद आए हैं। दिलचस्प रूप से इंग्लैंड के नाम वनडे इतिहास के शीर्ष 3 स्कोर (498/4, 481/6, और 444/3) भी दर्ज हैं। बता दें कि इंग्लैंड के शीर्ष 7 सर्वोच्च स्कोर में से 5 घरेलू मैदान पर आए हैं।