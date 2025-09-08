वनडे क्रिकेट: इंग्लैंड के अपने घर पर खेलते हुए ये हैं सर्वोच्च टीम स्कोर 

अब वनडे क्रिकेट में भी टीमें 400 रन का आंकड़ा कई बार छू रही हैं। बदलते वक्त के साथ खिलाड़ियों की मानसिकता में बदलाव हुआ है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ साउथैम्पटन में हुए सीरीज के तीसरे वनडे में 400 से अधिक रन बनाए और मैच को 342 रन से जीता। इस बीच इंग्लैंड के अपने घर पर खेलते हुए वनडे में सर्वोच्च टीम स्कोर के बारे में जानते हैं।

#1 इंग्लैंड (481/6 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2018) इंग्लैंड ने 2018 में नॉटिंघम में चिर प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में अपने ही सर्वोच्च वनडे स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा था। इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 481/6 का स्कोर बनाया था, जिसमें एलेक्स हेल्स और जॉनी बेयरस्टो ने क्रमशः 147 और 139 रन की महत्वपूर्ण पारियां खेलीं थी। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 239 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के अनुभवी लेग स्पिनर आदिल राशिद ने 4 विकेट लिए थे।

#2 इंग्लैंड (444/3 बनाम पाकिस्तान, 2016) 2016 में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच नॉटिंघम में हुए मैच में इंग्लिश टीम ने उस समय का सर्वोच्च वनडे स्कोर बनाया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 50 ओवरों में 444/3 का विशाल स्कोर बनाया था। एलेक्स हेल्स ने 171 रन बनाए, जबकि जो रूट (85), जोस बटलर (90*) और इयोन मोर्गन (57*) ने अर्धशतक लगाए थे। जवाब में पाकिस्तानी टीम 42.4 ओवरों में 275 रन बनाकर ऑलआउट हुई थी।

#3 इंग्लैंड (414/5 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025) साउथहैंपटन में हुए मुकाबले में मेजबान टीम ने जो रूट (100) और जैकब बेथेल (110) के शतकों से 414/5 का स्कोर बनाया। इंग्लिश टीम से बटलर (62*) और जेमी स्मिथ (62) ने भी अर्धशतक लगाए। जवाब में बड़े स्कोर का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम 20.5 ओवर में सिर्फ 72 रन पर सिमट गई। प्रोटियाज टीम से कॉर्बिन बॉश ने सर्वाधिक 20 रन बनाए। इंग्लैंड से जोफ्रा आर्चर ने 4 और आदिल राशिद ने 3 विकेट लिए।