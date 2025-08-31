तमीम इकबाल लड़ेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का चुनाव, जानिए क्या दिया बयान

बयान क्रिकेट में कोई राजनीति नहीं- तमीम तमीम ने क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, "देखिए, क्रिकेट के सभी हितधारक एक ही बात कहते हैं कि क्रिकेट में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन असल में क्या हो रहा है? लोग आपस में लड़ रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसे में आने वाली पीढ़ियों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाना बहुत जरूरी हो गया है।"

सुविधा बांग्लादेश क्रिकेट के लिए सुविधाएं सबसे जरूरी- तमीम तमीम ने कहा, "बांग्लादेश क्रिकेट को इस समय सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? 20-25 साल से क्रिकेट से जुड़े होने के बाद मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज सुविधाओं में सुधार है।" उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों और कोचों के पास नई प्रतिभाओं को निखारने के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव है। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्डों में से एक होने के बावजूद BCB में इंग्लिश काउंटी टीम जैसी सुविधाएं भी नहीं है।