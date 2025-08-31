तमीम इकबाल लड़ेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का चुनाव, जानिए क्या दिया बयान

तमीम इकबाल लड़ेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का चुनाव, जानिए क्या दिया बयान
क्या है खबर?
बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अक्टूबर में होने वाले आगामी चुनाव में उतरने का फैसला किया है। उन्होंने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तमीम ने स्पष्ट किया है कि वह अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पर विचार करने से पहले निदेशक पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। उन्हें उम्मीद है कि जिन 2 क्लबों में उन्होंने एक आयोजक के रूप में निवेश किया है, उनमें से किसी एक में उन्हें काउंसलर चुना जाएगा।
बयान
क्रिकेट में कोई राजनीति नहीं- तमीम
तमीम ने क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, "देखिए, क्रिकेट के सभी हितधारक एक ही बात कहते हैं कि क्रिकेट में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन असल में क्या हो रहा है? लोग आपस में लड़ रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसे में आने वाली पीढ़ियों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाना बहुत जरूरी हो गया है।"
सुविधा
बांग्लादेश क्रिकेट के लिए सुविधाएं सबसे जरूरी- तमीम
तमीम ने कहा, "बांग्लादेश क्रिकेट को इस समय सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? 20-25 साल से क्रिकेट से जुड़े होने के बाद मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज सुविधाओं में सुधार है।" उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों और कोचों के पास नई प्रतिभाओं को निखारने के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव है। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्डों में से एक होने के बावजूद BCB में इंग्लिश काउंटी टीम जैसी सुविधाएं भी नहीं है।
करियर
कैसा रहा तमीम का अंतरराष्ट्रीय करियर?
तमीम ने इस साल की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। इससे पहले उन्होंने जुलाई 2023 में संन्यास लेने का फैसला किया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने इसे बदल दिया। हालांकि, उन्हें ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए वापसी करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बांग्लादेश के लिए 70 टेस्ट, 243 वनडे और 78 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 15,000 से अधिक रन बनाए हैं।