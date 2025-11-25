त्रिकोणीय टी-20 सीरीज 2025: श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

त्रिकोणीय टी-20 सीरीज 2025 के 5वें मुकाबले में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हरा दिया। रावलपिंडी स्टेडियम में खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के बाद 146/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में श्रीलंका की टीम सिर्फ 1 विकेट खोकर ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। ये इस टूर्नामेंट में श्रीलंका की पहली जीत है। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी श्रीलंका के गेंदबाजों ने किया कमाल श्रीलंका के सभी गेंदबाजों ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। तीक्षाना ने 4 ओवर में 23 रन खर्च कर 2 सफलता हासिल की। उनकी इकॉनमी 5.80 की रही। दासुन सनाका ने 4 ओवर में 36 रन देकर 1 सफलता हासिल की। हसरंगा ने 4 ओवर में केवल 23 रन दिए और उन्होंने भी 2 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी भी 5.80 की रही। दुष्मंथा चमीरा और ईशान मलिंगा ने 26 और 33 रन खर्च किए। दोनों गेंदबाज विकेट नहीं ले पाए।

अर्धशतक निसांका ने खेली शानदार पारी श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज निसांका ने 58 गेंदों का सामना किया और 98* रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 168.97 की रही। ये इस खिलाड़ी के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 18वां और जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। निसांका ने अब तक 77 मुकाबले खेले हैं और इसकी 76 पारी में 32.22 की औसत 2,320 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 126.63 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 107 रन है।