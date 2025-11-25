टी-20 विश्व कप 2026: 7 फरवरी से होगा टूर्नामेंट का आगाज, भारत-पाकिस्तान मुकाबला 15 फरवरी को
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसकी शुरुआत 7 फरवरी से होगी और कुल 55 मैच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। इटली पहली बार ये टूर्नामेंट खेलेगी। सभी टीमों को 5-5 के ग्रुप (ग्रुप-A, B, C, D) में बांटा गया है। भारत के ग्रुप-A में पाकिस्तान के अलावा नामीबिया, अमेरिका (USA)और नीदरलैंड होंगे।
हिस्सा
इन 20 टीमों ने किया है क्वालीफाई
UAE की टीम विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली आखिरी टीम बनी थी। इस विश्व कप में मेजबान भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के अलावा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, नेपाल, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE), इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। कनाडा ने अमेरिकन क्ववालीफायर, इटली और नीदरलैंड ने यूरोप क्वालीफायर के जरिए अपनी जगह पक्की की है।
प्रारूप
ऐसा होगा टूर्नामेंट का प्रारूप
इसका प्रारूप वेस्टइंडीज और अमेरिका में 2024 में खेले गए टी-20 विश्व कप जैसा ही होगा, जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। 5-5 टीमों को 4 ग्रुप में विभाजित किया गया है और प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सुपर-8 दौर के लिए क्वालीफाई करेंगी। अगले दौर में एक बार फिर 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक सुपर-8 ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुचेंगी।
मैदान
इन मैदानों पर खेले जाएंगे मुकाबले
आगामी टी-20 विश्व कप के सभी मैच कुल 8 मैदानों पर खेले जाएंगे। इनमें 5 मैदान भारत के और 3 मैदान श्रीलंका के हैं। भारत के अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली), ईडन गार्डन्स (कोलकाता), एमए चिदम्बरम स्टेडियम (चेन्नई), नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद) और वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई) में मैच खेले जाएंगे। श्रीलंका के पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (कैंडी), आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) और सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (कोलंबो) में मैच खेले जाएंगे।
ग्रुप
कैसे हैं ग्रुप?
ग्रुप-A: भारत, पकिस्तान, नामीबिया, अमेरिका, नीदरलैंड। ग्रुप-B: श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान। ग्रुप-C: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली। ग्रुप-D: दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा, यूनाइटेड अरब अमीरात।
फाइनल
कब और कहां खेले जाएंगे फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले?
टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच कोलंबो में खेला जाएगा। पहले दिन कुल 3 मुकाबले खेले जाएंगे। 20 फरवरी को अंतिम लीग मैच होगा और 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक सुपर-8 के मुकाबले खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को कोलकाता में होगा। इस सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंची तो ये मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई में होगा। फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद/कोलंबो में होगा।
भारतीय टीम
कब होंगे भारतीय टीम के मुकाबले?
भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को USA क्रिकेट टीम के खिलाफ मुंबई में खेलेगी। इसके बाद 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ दिल्ली में मुकाबला होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) में मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम अपना अंतिम लीग मैच नीदरलैंड के खिलाफ 18 फरवरी को अहमदाबाद में खेलेगी। सभी मैच किस समय खेले जाएंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
ट्विटर पोस्ट
