त्रिकोणीय टी-20 सीरीज 2025: पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला जिम्बाब्वे को ब्रायन बेनेट (49) और तदिवानाशे मारुमनी (30) ने 72 रन की साझेदारी करते हुए अच्छी शुरुआत दिलाई। इन सलामी बल्लेबाजों के विकेट के पतन के बाद जिम्बाब्वे ने निरंतर अंतराल में विकेट खोए और टीम बड़ा लक्ष्य नहीं बना सकी। जवाब में पाकिस्तान ने 54 रन तक अपने 4 विकेट खो दिए। इसके बाद जमान और उस्मान ने संघर्ष दिखाया। अंत में मोहम्मद नवाज ने 12 गेंदों में नाबाद 21 रन बनाकर जीत में योगदान दिया।

बेनेट टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1,500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने बेनेट पारी की शुरुआत करने आए बेनेट अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के 10वें अर्धशतक से चूक गए। वह 36 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 49 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 1,500 रन पूरे किए और इस आंकड़े को छूने वाले जिम्बाब्वे के 5वें बल्लेबाज बने। उनसे पहले जिम्बाब्वे में सिकंदर रजा, सीन विलियम्स, रेयान बर्ल और हेमिल्टन मास्कादजा ऐसा कर चुके थे।

फखर अर्धशतक से चूके फखर जमान पाकिस्तान ने जब 30 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब जमान क्रीज पर आए। उन्होंने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और क्रीज पर टिक जाने के बाद तेजी से रन बटोरे। वह अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 14वां अर्धशतक नहीं लगा सके। उन्होंने 32 गेंदों में 2 चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 44 रन बनाए। उनके नाम अब 2,326 रन हो गए हैं।

उस्मान उस्मान ने खेली मैच जिताऊ पारी मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए आए उस्मान खान ने पाकिस्तान को न सिर्फ संकट से उबारा, बल्कि उम्दा साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 28 गेंदों में नाबाद 37 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल रहे। उन्होंने जमान के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 61 रन की अहम साझेदारी की। इसके बाद उन्होंने नवाज के साथ 36 रन भी जोड़े।