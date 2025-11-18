एनगिडी दूसरे टेस्ट के लिए टीम में हुए शामिल (तस्वीर: एक्स/@ICC)

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: लुंगी एनगिडी दूसरे टेस्ट के लिए टीम में हुए शामिल- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 09:14 pm Nov 18, 202509:14 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम को हराते हुए सीरीज में बढ़त बनाई हुई है। अब सीरीज का दूसरा मैच 22 नवंबर से गुवाहटी में खेला जाना है। इस अहम टेस्ट से पहले खबर है कि मेहमान टीम ने लुंगी एनगिडी को अपने साथ जोड़ा है। दरअसल, उन्हें चोट से जूझ रहे कगिसो रबाडा की जगह पर टीम में शामिल किया गया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।