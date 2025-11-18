LOADING...
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: लुंगी एनगिडी दूसरे टेस्ट के लिए टीम में हुए शामिल- रिपोर्ट 
लेखन अंकित पसबोला
Nov 18, 2025
09:14 pm
क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम को हराते हुए सीरीज में बढ़त बनाई हुई है। अब सीरीज का दूसरा मैच 22 नवंबर से गुवाहटी में खेला जाना है। इस अहम टेस्ट से पहले खबर है कि मेहमान टीम ने लुंगी एनगिडी को अपने साथ जोड़ा है। दरअसल, उन्हें चोट से जूझ रहे कगिसो रबाडा की जगह पर टीम में शामिल किया गया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट 

रबाडा के कवर के तौर पर टीम से जुड़े एनगिडी 

शुरुआती मैच से पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान पसलियों में चोट लगने के कारण रबाडा कोलकाता में पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे। क्रिकबज के मुताबिक, रबाडा का दूसरा टेस्ट भी खेलना मुश्किल है और ऐसे में एनगिडी को कवर के तौर पर टीम में जोड़ा गया है। बता दें कि अभी तक दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड (CSA) ने इस बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है।