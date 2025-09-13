टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर है ये दिग्गज

#1 विराट कोहली (82* रन) पहले स्थान पर दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने साल 2022 में मेलबर्न के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ 82* रन की पारी खेली थी। उन्होंने 53 गेंदों का सामना किया था और उनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के निकले थे। कोहली की उस मैच में स्ट्राइक रेट 154.71 की रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 159/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

#2 मोहम्मद रिजवान (79* रन) दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान हैं। उन्होंने 2021 में भारतीय टीम के खिलाफ दुबई के मैदान पर नाबाद 79 रन की बेजोड़ पारी खेली थी। इस खिलाड़ी ने 55 गेंदों का सामना किया था। रिजवान के बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 143.63 की रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 151/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में पाकिस्तान ने बिना विकेट खोए लक्ष्य हासिल कर लिया था।

#3 विराट कोहली (78* रन) इस सूची में तीसरे स्थान पर भी कोहली ही हैं। उन्होंने साल 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ 78* रनों की बेजोड़ पारी खेली थी। इस स्टार खिलाड़ी ने उस मुकाबले में 61 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 127.86 की रही थी। पाकिस्तान की टीम सिर्फ 128 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। जवाब में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।