टी-20 अंतरराष्ट्रीय: पॉवरप्ले में इन टीमों ने बनाए हैं सर्वोच्च स्कोर, जानिए शीर्ष पर कौन 

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पॉवरप्ले (पहले 6 ओवर) हमेशा मैच का रुख तय करता है और कुछ टीमों ने इस शुरुआती चरण में अपने धमाकेदार प्रदर्शन से नए रिकॉर्ड बनाए हैं। तेज स्ट्राइक रेट, लगातार चौकों-छक्कों की बरसात और आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी टीमों पर दबाव बनता है। इससे दर्शकों को भी रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलती है। आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहले 6 ओवर के दौरान सर्वोच्च स्कोर बनाने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।

#1 ऑस्ट्रेलिया (113 रन) पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है। उसने साल 2024 में स्कॉटलैंड के खिलाफ पहले 6 ओवर (पॉवरप्ले) में 113 रन बना दिए थे। उस दौरान कंगारू टीम ने सिर्फ 1 विकेट खोया था। ट्रेविस हेड ने सिर्फ 25 गेंदों का सामना करते हुए 80 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 320 की रही थी। पहले 6 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने 7 छक्के और 17 चौके लगाए थे। उसने 7 विकेट से मुकाबले में जीत दर्ज की थी।

#2 दक्षिण अफ्रीका (102 रन) दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम है। उसने साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पॉवरप्ले में 102 रन बना दिए थे। टीम के बल्लेबाजों ने पहले 6 ओवरों में 6 छक्के और 13 चौके लगाए थे। वेस्टइंडीज ने 258/5 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। दक्षिण अफ्रीका ने 18.5 ओवर में ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। क्विंटन डिकॉक ने उस मुकाबले में 44 गेंदों का सामना किया था और 100 रन बनाए थे।

#3 इंग्लैंड (100 रन) तीसरे स्थान पर इंग्लैंड की टीम आ गई है। उसने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 12 सितंबर 2025 को पहले 6 ओवर में 100 रन बना दिए थे। इस दौरान टीम के सलामी बल्लेबाजों ने 6 छक्के और 13 चौके जड़े। मुकाबले में फिलिप सॉल्ट ने 60 गेंदों का सामना करते हुए 141 रन बनाए। जोस बटलर के बल्ले से 30 गेंदों में 83 रन निकले थे। इंग्लैंड ने 304/2 का स्कोर बनाया। दक्षिण अफ्रीका मुकाबला 146 रन से हार गई।