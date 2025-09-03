IPL से संन्यास के बाद इस लीग में खेलते हुए नजर आ सकते हैं रविचंद्रन अश्विन 

संन्यास अश्विन के वैश्विक टूर्नामेंट में खेलने के दरवाजे खुले अश्विन के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और IPL से संन्यास लेने के बाद उनके लिए वैश्विक टूर्नामेंटों में खेलने के दरवाजे खुल गए हैं। 38 वर्षीय अश्विन ने अपनी विदाई पोस्ट में संकेत दिया था कि अब वे विभिन्न लीगों में खेल का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनका संभावित BBL डेब्यू बतौर फ्रीलांस टी-20 खिलाड़ी करियर का अहम पड़ाव साबित हो सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर करेगा कि वे कितने मैच खेलेंगे और किस टीम का हिस्सा बनेंगे।

रिपोर्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा? क्रिकबज में छपी रिपोर्ट के अनुसार ग्रीनबर्ग ने पुष्टि की है कि उन्होंने अश्विन से इस प्रस्ताव को लेकर संपर्क किया है और इस पर संभावित समझौते की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि अश्विन जैसे दिग्गज खिलाड़ी का BBL में खेलना रोमांचक होगा। उन्होंने कहा, "अश्विन जैसे कद और उपलब्धियों वाले खिलाड़ी का यहां आकर BBL में खेलना कई मायनों में शानदार साबित होगा। इससे लीग की लोकप्रियता और प्रतिस्पर्धा दोनों को नई ऊंचाई मिल सकती है।"

उपाय हर मैच के हिसाब से अश्विन को मिल सकते हैं पैसे BBL की सभी 8 टीमों ने ड्राफ्ट में अपना ज्यादातर सैलरी कैप खर्च कर लिया है, फिर भी CA अश्विन को शामिल करने के उपाय खोज रहा है। जरूरत पड़ने पर विशेष व्यवस्था भी की जा सकती है। पहले भी ऑस्ट्रेलिया के बड़े खिलाड़ियों को लीग में प्रति मैच के आधार पर भुगतान किया गया है। क्रिकबज के मुताबिक, 2 सीजन पहले डेविड वार्नर को BBL के एक मैच के लिए 80,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 46 लाख रुपये) मिले थे।

दर्शक लीग को होगा बड़ा फायदा अश्विन जैसे अनुभवी भारतीय खिलाड़ी का शामिल होना BBL के लिए बड़ा प्रोत्साहन साबित होगा और लीग को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाएगा। ग्रीनबर्ग पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा BBL को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लीगों में शामिल करने की है, ताकि यह IPL की बराबरी कर सके। इसी साल की शुरुआत में भारत के पूर्व बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने इतिहास रचते हुए SA टी-20 लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे।