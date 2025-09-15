टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सबसे छोटे स्कोर, 83 रन पर हो चुकी ऑलआउट

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमेशा संघर्ष करते हुए नजर आई है। ज्यादातर मुकाबलों में भारतीय गेंदबाजों के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज पहली गेंद से ही दबाव में रहते हैं। पाकिस्तान की टीम आज तक भारतीय गेंदबाजों के सामने 190 रन का स्कोर भी नहीं बना पाई है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 182/5 का रहा है। इस बीच आइए भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सबसे छोटे स्कोर पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 83, साल 2016 साल 2016 में पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ 17.3 ओवर में सिर्फ 83 रन पर ऑलआउट हो गई थी। एशिया कप क्रिकेट के इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 3.3 ओवर गेंदबाजी की थी और सिर्फ 8 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाए थे। रविंद्र जडेजा ने 11 रन देकर 2 विकेट लिए थे। जवाब में भारत ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। विराट कोहली के बल्ले से 51 गेंदों में 49 रन निकले थे।

#2 113/7, साल 2024 टी-20 विश्व कप 2024 के भारत-पाकिस्तान मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 119 रन पर ऑलआउट हो गई थी। ऐसा लगा पाकिस्तान आसानी से मुकाबला जीत जाएगी। हालांकि, जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में सिर्फ 113/7 का स्कोर ही बना पाई। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट 3.50 की रही थी। भारतीय टीम को 6 रन से जीत मिली थी।

#3 127/9, साल 2025 एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ 127/9 का स्कोर ही बना पाई। भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उसका यह तीसरा सबसे छोटा स्कोर है। कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए। अक्षर पटेल और बुमराह के खाते में 2-2 विकेट आए। जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्यकुमार यादव ने सबसे ज्यादा 47* रन बनाए।