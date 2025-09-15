टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सबसे छोटे स्कोर, 83 रन पर हो चुकी ऑलआउट

LOADING...
एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की

आदर्श कुमार
Sep 15, 2025
01:02 pm
क्या है खबर?

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमेशा संघर्ष करते हुए नजर आई है। ज्यादातर मुकाबलों में भारतीय गेंदबाजों के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज पहली गेंद से ही दबाव में रहते हैं। पाकिस्तान की टीम आज तक भारतीय गेंदबाजों के सामने 190 रन का स्कोर भी नहीं बना पाई है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 182/5 का रहा है। इस बीच आइए भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सबसे छोटे स्कोर पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1

83, साल 2016 

साल 2016 में पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ 17.3 ओवर में सिर्फ 83 रन पर ऑलआउट हो गई थी। एशिया कप क्रिकेट के इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 3.3 ओवर गेंदबाजी की थी और सिर्फ 8 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाए थे। रविंद्र जडेजा ने 11 रन देकर 2 विकेट लिए थे। जवाब में भारत ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। विराट कोहली के बल्ले से 51 गेंदों में 49 रन निकले थे।

#2

113/7, साल 2024 

टी-20 विश्व कप 2024 के भारत-पाकिस्तान मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 119 रन पर ऑलआउट हो गई थी। ऐसा लगा पाकिस्तान आसानी से मुकाबला जीत जाएगी। हालांकि, जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में सिर्फ 113/7 का स्कोर ही बना पाई। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट 3.50 की रही थी। भारतीय टीम को 6 रन से जीत मिली थी।

#3

127/9, साल 2025 

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ 127/9 का स्कोर ही बना पाई। भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उसका यह तीसरा सबसे छोटा स्कोर है। कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए। अक्षर पटेल और बुमराह के खाते में 2-2 विकेट आए। जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्यकुमार यादव ने सबसे ज्यादा 47* रन बनाए।

#4

128 रन, साल 2012 

2012 के टी-20 विश्व कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम सिर्फ 128 रन पर ऑलआउट हो गई थी। यह उसका चौथा सबसे छोटा स्कोर है। लक्ष्मीपती बालाजी ने 3.4 ओवर गेंदबाजी की थी और 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। रविचंद्रन अश्विन और युवराज सिंह के खाते में 2-2 विकेट आए थे। भारत ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। कोहली ने उस मुकाबले में 61 गेंदों का सामना करते हुए 78 रन बनाए थे।