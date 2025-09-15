दलीप ट्रॉफी: सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराकर 7वीं बार जीता खिताब, ये बने रिकॉर्ड्स 

दलीप ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में सेंट्रल जोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ जोन को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ रजत पाटीदार की कप्तानी वाली टीम ने 7वीं बार दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। वह 2015 के बाद पहली बार ट्रॉफी जीते हैं। जीत के लिए मिले सिर्फ 65 रन के लक्ष्य को सेंट्रल जोन ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा सेंट्रल जोन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। साउथ जोन की पहली पारी 149 रन पर समाप्त हुई। कुमार कार्तिकेय ने 4 और सारांश जैन ने 5 विकेट चटकाए। जवाब में सेंट्रल जोन ने 511 रन बना दिए। रजत ने 101 और यश राठौड़ ने 194 रन बनाए। साउथ जोन की दूसरी पारी 426 रन पर समाप्त हुई। सेंट्रल जोन को दूसरी पारी में शुरुआती झटके लगे, लेकिन छोटा लक्ष्य होने के कारण मुकाबला आसानी से जीत लिया।

पारी रजत ने जड़ा 15वां प्रथम श्रेणी शतक रजत ने पहली पारी में 115 गेंदों का सामना किया और 101 रन बनाए। उनके बल्ले से 12 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 87.82 की रही। ये उनके प्रथम श्रेणी करियर का 15वां शतक रहा। इस टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने लगातार चौथी बार 50+ का स्कोर बनाया। दलीप ट्रॉफी 2025 में रजत के बल्ले से निकला यह दूसरा शतक रहा। उन्होने इससे पहले नॉर्थ जोन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 125 रन की पारी खेली थी।

बल्लेबाजी यश ने खेली कमाल की पारी सेंट्रल जोन के यश ने पहली पारी में 286 गेंदों का सामना किया और 194 रन बनाए। उनके बल्ले से 17 चौके और 2 छक्के निकले। उन्होंने रजत के साथ 205 गेंदों में 167 रन की साझेदारी निभाई। ये उनके प्रथम श्रेणी करियर का 7वां शतक रहा। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में यश ने 87* और 78 रन की पारी खेली थी। इस खिलाड़ी ने 21 प्रथम श्रेणी मुकाबलों में 50 से ज्यादा की औसत से 1,866 रन बनाए हैं।

विकेट सारांश ने 9वीं बार लिया 5 विकेट हॉल सेंट्रल जोन के लिए सारांश ने पहली पारी में 24 ओवर गेंदबाजी की और 2 मेडन ओवर के साथ 49 रन देकर 5 विकेट लिए। ये उनके प्रथम श्रेणी करियर का 9वां 5 विकेट हॉल रहा। दूसरी पारी में इस खिलाड़ी ने 3 विकेट चटकाए। इस मुकाबले से पहले सेमीफाइनल में भी इस खिलाड़ी ने वेस्ट जोन के खिलाफ 5 विकेट लिए थे। सारांश ने पहली पारी में 69 रन भी बनाए थे। उनके बल्ले से 7 चौके निकले थे।