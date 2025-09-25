टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारतीय सरजमीं पर रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत, जानिए आंकड़े 

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय सरजमीं पर कई यादगार मुकाबले खेले गए हैं, लेकिन कुछ जीतें अपने खास अंतर के कारण इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। रनों के लिहाज से मिली सबसे बड़ी जीत न केवल टीम की बल्लेबाजी ताकत को दर्शाती है, बल्कि गेंदबाजों के अनुशासन और दमदार प्रदर्शन को भी उजागर करती है। ऐसे में आइए इस प्रारूप में भारतीय सरजमीं पर रनों से मिली सबसे बड़ी जीत पर एक नजर डालते हैं।

#1 168 रन सूची में सबसे बड़ी जीत 168 रनों की है। साल 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के मैदान पर न्यूजीलैंड को इतने बड़े अंतर से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 234/4 का स्कोर बनाया था। शुभमन गिल के बल्ले से 63 गेंदों में 126* रन निकले थे। जवाब में कीवी टीम 66 रन पर ऑलआउट हो गई थी। हार्दिक पांड्या ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे।

#2 150 रन दूसरे स्थान पर भी भारतीय टीम ही है। उसने साल 2025 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में 150 रनों से जीत दर्ज की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा के शतक (135) की मदद से 247/9 का स्कोर बना दिया था। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम केवल 97 रन पर ऑलआउट हो गई थी। मोहम्मद शमी ने 2.3 ओवर गेंदबाजी की थी और 25 रन देकर 3 विकेट लिए थे।

#3 133 रन भारतीय टीम ने साल 2024 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को हैदराबाद में 133 रनों से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 297/6 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। संजू सैमसन ने 47 गेंदों का सामना करते हुए 111 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 11 चौके और 8 छक्के निकले थे। जवाब में बांग्लादेश 164/7 का स्कोर ही बना पाई थी। रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 30 रन देकर सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए थे।