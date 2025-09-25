टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन बल्लेबाजों के एक पारी के दौरान 4 कैच छूटे 

क्रिकेट के खेल में जब किसी बल्लेबाज का कैच छूटता है तो वह उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है। अगर कोई बल्लेबाज भाग्यशाली होता है, तो उसके एक पारी के दौरान ही कई कैच छूटते हैं। इस तरह एशिया कप 2025 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सैफ हसन को भारतीय क्रिकेट टीम के विरुद्ध 4 जीवनदान मिले। इस बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिनकी एक पारी में 4 कैच छूटे।

#1 सैफ हसन (4 कैच बनाम भारत, 2025) मैच में सैफ का 40 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अक्षर पटेल ने अपनी ही गेंद पर कैच छोड़ा। पारी के 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 65 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर उनका कैच शिवम दुबे ने और 66 के स्कोर पर संजू सैमसन ने छोड़ा। इसके बाद 67 के स्कोर पर अभिषेक शर्मा ने जीवनदान दिया। कई मौके मिलने के बावजूद सैफ 69 रन बनाकर आउट हुए और आखिरकार बांग्लादेश को 41 रन से हार मिली।

#2 पथुम निसांका (4 कैच बनाम हांगकांग, 2025) एशिया कप 2025 में हांगकांग के खिलाफ मैच में पथुम निसांका ने 35 गेंदों में अर्धशतक लगाया। वह 44 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्के की बदौलत 68 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच निसांका के एहसान खान ने ही 2 कैच छोड़े। उन्हें पारी के 7वें ओवर में पहला जीवनदान मिला था। उनकी पारी की मदद से श्रीलंका ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी।