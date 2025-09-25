टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन बल्लेबाजों के एक पारी के दौरान 4 कैच छूटे
क्या है खबर?
क्रिकेट के खेल में जब किसी बल्लेबाज का कैच छूटता है तो वह उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है। अगर कोई बल्लेबाज भाग्यशाली होता है, तो उसके एक पारी के दौरान ही कई कैच छूटते हैं। इस तरह एशिया कप 2025 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सैफ हसन को भारतीय क्रिकेट टीम के विरुद्ध 4 जीवनदान मिले। इस बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिनकी एक पारी में 4 कैच छूटे।
#1
सैफ हसन (4 कैच बनाम भारत, 2025)
मैच में सैफ का 40 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अक्षर पटेल ने अपनी ही गेंद पर कैच छोड़ा। पारी के 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 65 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर उनका कैच शिवम दुबे ने और 66 के स्कोर पर संजू सैमसन ने छोड़ा। इसके बाद 67 के स्कोर पर अभिषेक शर्मा ने जीवनदान दिया। कई मौके मिलने के बावजूद सैफ 69 रन बनाकर आउट हुए और आखिरकार बांग्लादेश को 41 रन से हार मिली।
#2
पथुम निसांका (4 कैच बनाम हांगकांग, 2025)
एशिया कप 2025 में हांगकांग के खिलाफ मैच में पथुम निसांका ने 35 गेंदों में अर्धशतक लगाया। वह 44 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्के की बदौलत 68 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच निसांका के एहसान खान ने ही 2 कैच छोड़े। उन्हें पारी के 7वें ओवर में पहला जीवनदान मिला था। उनकी पारी की मदद से श्रीलंका ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी।
#3
मोहम्मद हफीज (4 कैच बनाम न्यूजीलैंड, 2020)
पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 2020 हैमिल्टन में खेले गए टी-20 मैच में 57 गेंदों में 99* रनों की शानदार पारी खेली थी। कीवी खिलाड़ियों ने उनके 4 कैच छोड़े थे। हफीज ने जीवनदान का शानदार फायदा उठाया और आखिर में नाबाद लौटे थी। उनकी पारी की बदौलत पाकिस्तान ने 163/6 का स्कोर बनाया था। हालांकि, मेजबान टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की थी।
#4
जेसन रॉय (4 कैच बनाम न्यूजीलैंड, 2018)
क्रिकबज के अनुसार, जेसन रॉय पहले ऐसे बल्लेबाज बने थे, जिन्हें एक पारी के दौरान 4 जीवनदान मिले थे। 2018 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो मैच में बाएं हाथ के स्पिनर लक्षण संदाकन के एक ओवर के दौरान ही फील्डरों ने रॉय को लगातार 2 जीवनदान दिए थे। जीवनदान का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड के इस आक्रामक सलामी बल्लेबाज ने 36 गेंदों में 69 रनों की तेजतर्रार पारी खेली और इंग्लैंड (187/8) को 30 रनों से जीत दिलाई थी।