टी-20 विश्व कप 2026: कोलकाता और अहमदाबाद में खेले जाएंगे सेमीफाइनल मुकाबले 

अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबलों के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और कोलकाता के ईडन गार्डन्स को चयनित किया गया है। यह टूर्नामेंट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने विश्व कप के लिए कुल आठ स्थलों को अंतिम रूप दिया है, जिनमें इन दोनों प्रतिष्ठित मैदानों को खास प्राथमिकता मिली है।

रिपोर्ट इन शहरों का भी हुआ चयन क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, अहमदाबाद और कोलकाता के साथ मुंबई, दिल्ली और चेन्नई को भी टी20 विश्व कप के लिए भारत के अन्य मेजबान शहरों के रूप में चुना गया है। वहीं, श्रीलंका में 2 स्टेडियम कोलंबो और कैंडी में तय किया गया है। हालांकि, फाइनल मैच किस स्थान पर खेला जाएगा इस पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन-सी टीमें टूर्नामेंट के अंतिम चरण तक पहुंचती हैं।

कोलंबो कोलंबो में कब खेलेंगे जाएंगे सेमीफाइनल? अगर श्रीलंका या पाकिस्तान टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाते हैं तो मुकाबले कोलंबो में खेले जाएंगे। वहीं, अगर दोनों टीमें इस चरण में नहीं पहुंचतीं तो दोनों सेमीफाइनल भारत में आयोजित होंगे। फाइनल मैच भी तभी कोलंबो में खेला जाएगा जब पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचेगा। हालांकि, इन सभी फैसलों पर अभी ICC की अंतिम मुहर लगनी बाकी है। निर्णय जल्द ही औपचारिक रूप से घोषित किए जाएंगे।

टीमें विश्व कप में ये टीमें खेलते हुए आएंगी नजर विश्व कप में हिस्सा लेने वाली सभी 20 टीमें निर्धारित हो गई हैं। इस विश्व कप में मेजबान भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के अलावा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, नेपाल, ओमान, UAE, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। कनाडा ने अमेरिकन क्ववालीफायर, इटली और नीदरलैंड ने यूरोप क्वालीफायर के जरिए अपनी जगह पक्की की है।