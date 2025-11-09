टेस्ट क्रिकेट: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

#1 अनिल कुंबले (84 विकेट) पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज गेंदबाज अनिल कुंबले हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रिका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहला टेस्ट मैच साल 1992 में खेला था। आखिरी बार वह 2008 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 21 मुकाबले खेले थे और इसकी 40 पारियों में 31.79 की औसत से 84 विकेट लिए थे। उन्होंने 3 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/53 का रहा था।

#2 जवागल श्रीनाथ (64 विकेट) इस सूची में दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ हैं। उन्होंने 1992 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला था। आखिरी बार वह 2001 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 13 मैचों की 25 पारियों में 24.48 की औसत से 64 विकेट लिए थे। इस खिलाड़ी ने 4 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/21 का रहा था।

#3 हरभजन सिंह(60 विकेट) इस सूची में तीसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह हैं। उन्होंने 2001 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। आखिरी बार वह 2011 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 11 मैचों की 19 पारियों में 28.40 की औसत से 60 विकेट लिए थे। इस खिलाड़ी ने 4 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/87 का रहा था।