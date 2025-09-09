टी-20 विश्व कप 2026: 7 फरवरी से शुरु हो सकता है टूर्नामेंट, जानिए कहां होगा फाइनल

अगले साल टी-20 विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से होना है। इस टूर्नामेंट से जुड़ी अहम बातें सामने आई हैं। ऐसी खबर है कि आगामी संस्करण 7 फरवरी से शुरु हो सकता है और इसका फाइनल मैच 8 मार्च को खेले जाने की उम्मीद है। इसके साथ-साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खिताबी मुकाबले के खेले जाने की संभावना है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

प्रारूप पिछले संस्करण जैसा ही होगा टूर्नामेंट का प्रारूप इसका प्रारूप वेस्टइंडीज और अमेरिका में 2024 में खेले गए टी-20 विश्व कप जैसा ही होगा, जिसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी। 5-5 टीमों को 4 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सुपर-8 दौर के लिए क्वालीफाई करेंगी। अगले दौर में एक बार फिर 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक सुपर-8 ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुचेंगी।

क्वालीफाई अब तक 15 टीमें कर चुकी हैं क्वालीफाई फिलहाल, टी-20 विश्व कप के लिए 15 टीमों की पुष्टि हो चुकी है। अब तक भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, नीदरलैंड और इटली ने अपना स्थान सुनिश्चित किया है। बता दें कि इटली ने पहली बार किसी विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है। बाकी 5 टीमों में से 2 अफ्रीका क्षेत्रीय क्वालीफायर से और 3 एशिया और पूर्वी एशिया प्रशांत क्वालीफायर से आएंगी।