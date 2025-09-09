इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका: डेविड मिलर टी-20 सीरीज से हुए बाहर, जानिए क्या रहा कारण

बयान CSA ने जारी किया बयान CSA ने बताया कि मिलर की जगह पर किसी भी खिलाड़ी को टीम में नहीं जोड़ा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए CSA ने लिखा, 'मिलर दाहिने हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 3 मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से बाहर हुए हैं। मिलर को द हंड्रेड के आखिरी हफ्ते में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की ओर से खेलते हुए चोट लगी थी।'

एल्बी मोर्कल एल्बी मोर्केल बने गेंदबाजी सलाहकार इसके अलावा CSA ने यह भी घोषणा की है कि एल्बी मोर्केल टी-20 सीरीज के लिए गेंदबाजी सलाहकार के रूप में टीम में शामिल होंगे। बता दें कि एल्बी ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से 1 टेस्ट, 58 वनडे और 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे। इस पूर्व ऑलराउंडर ने टेस्ट में 1 विकेट, वनडे में 50 विकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 56 विकेट अपने नाम किए थे।