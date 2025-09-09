इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका: डेविड मिलर टी-20 सीरीज से हुए बाहर, जानिए क्या रहा कारण
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज डेविड मिलर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 10 सितंबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की टी-20 सीरीज से बाहर हो गए। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड (CSA) ने मंगलवार (9 सितंबर) को इस बारे में जानकारी दी है। दरअसल, मिलर हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते आगामी सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में यह प्रोटियाज टीम के लिए बड़ा झटका है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
बयान
CSA ने जारी किया बयान
CSA ने बताया कि मिलर की जगह पर किसी भी खिलाड़ी को टीम में नहीं जोड़ा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए CSA ने लिखा, 'मिलर दाहिने हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 3 मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से बाहर हुए हैं। मिलर को द हंड्रेड के आखिरी हफ्ते में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की ओर से खेलते हुए चोट लगी थी।'
एल्बी मोर्कल
एल्बी मोर्केल बने गेंदबाजी सलाहकार
इसके अलावा CSA ने यह भी घोषणा की है कि एल्बी मोर्केल टी-20 सीरीज के लिए गेंदबाजी सलाहकार के रूप में टीम में शामिल होंगे। बता दें कि एल्बी ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से 1 टेस्ट, 58 वनडे और 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे। इस पूर्व ऑलराउंडर ने टेस्ट में 1 विकेट, वनडे में 50 विकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 56 विकेट अपने नाम किए थे।
टीम
ऐसी है दक्षिण अफ्रीकी टीम
टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला कार्डिफ में 10 सितंबर को होगा। मैनचेस्टर में दूसरा मुकाबला 12 सितंबर को खेला जाएगा। आखिरी मैच नॉटिंघम में 14 सितंबर को होगा। टी-20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम: एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फेरेरा, मार्को यानसन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, लुआन-द्रे प्रिटोरियस, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और लिजाड विलियम्स।
जानकारी
दक्षिण अफ्रीका ने जीती थी वनडे सीरीज
हाल ही में सम्पन्न हुई वनडे सीरीज को दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से जीता था। सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबले जीतने वाली प्रोटियाज टीम को तीसरे मैच में 342 रन से करारी शिकस्त मिली थी।