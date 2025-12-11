टी-20 विश्व कप 2026: सिर्फ 100 रुपये से शुरू होंगे मैच टिकट, ICC ने किया ऐलान
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहा है। 7 फरवरी से इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के मुताबिक, गुरुवार (11 दिसंबर) से ऑनलाइन टिकट बेचे जाएंगे। दिलचस्प रूप से जिन मैचों में भारतीय टीम शामिल नहीं होगी, उन मैचों के सबसे सस्ते टिकट 100 रुपये के होंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
बयान
टिकट को लेकर क्या बोले सचिव देवजीत सैकिया?
भारत में टिकटों की कीमत 100 रुपये और श्रीलंका में 1000 (श्रीलंकाई रुपया) से शुरू हो रही है। 20 लाख से ज्यादा टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। BCCI के मानद सचिव श्री देवजीत सैकिया ने कहा, "सिर्फ 100 रुपये से शुरू होने वाले टिकटों के साथ, टी-20 विश्व कप 2026 को लेकर उत्साह कई गुना बढ़ गया है। हम मैच के अनुभवों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗘𝗔𝗧 𝗜𝗦 𝗪𝗔𝗜𝗧𝗜𝗡𝗚 👀— ICC (@ICC) December 11, 2025
Grab your tickets to the ICC Men's #T20WorldCup 2026 when sales open on 11 December at 6:45 PM IST and join fans from around the world in the stands 🏆 pic.twitter.com/2pbjpYxrIk
टीमें
विश्व कप में ये टीमें लेंगी हिस्सा
UAE की टीम विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली आखिरी टीम बनी थी। इस विश्व कप में मेजबान भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के अलावा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, नेपाल, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE), इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। कनाडा ने अमेरिकन क्ववालीफायर, इटली और नीदरलैंड ने यूरोप क्वालीफायर के जरिए अपनी जगह पक्की की है।