टी-20 विश्व कप 2026: सिर्फ 100 रुपये से शुरू होंगे मैच टिकट, ICC ने किया ऐलान 

भारत और श्रीलंका में होना है टूर्नामेंट (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन अंकित पसबोला
Dec 11, 2025
05:31 pm
टी-20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहा है। 7 फरवरी से इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के मुताबिक, गुरुवार (11 दिसंबर) से ऑनलाइन टिकट बेचे जाएंगे। दिलचस्प रूप से जिन मैचों में भारतीय टीम शामिल नहीं होगी, उन मैचों के सबसे सस्ते टिकट 100 रुपये के होंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

टिकट को लेकर क्या बोले सचिव देवजीत सैकिया?

भारत में टिकटों की कीमत 100 रुपये और श्रीलंका में 1000 (श्रीलंकाई रुपया) से शुरू हो रही है। 20 लाख से ज्यादा टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। BCCI के मानद सचिव श्री देवजीत सैकिया ने कहा, "सिर्फ 100 रुपये से शुरू होने वाले टिकटों के साथ, टी-20 विश्व कप 2026 को लेकर उत्साह कई गुना बढ़ गया है। हम मैच के अनुभवों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

विश्व कप में ये टीमें लेंगी हिस्सा 

UAE की टीम विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली आखिरी टीम बनी थी। इस विश्व कप में मेजबान भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के अलावा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, नेपाल, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE), इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। कनाडा ने अमेरिकन क्ववालीफायर, इटली और नीदरलैंड ने यूरोप क्वालीफायर के जरिए अपनी जगह पक्की की है।

