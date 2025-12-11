भारत और श्रीलंका में होना है टूर्नामेंट (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 विश्व कप 2026: सिर्फ 100 रुपये से शुरू होंगे मैच टिकट, ICC ने किया ऐलान

लेखन अंकित पसबोला 05:31 pm Dec 11, 202505:31 pm

क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहा है। 7 फरवरी से इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के मुताबिक, गुरुवार (11 दिसंबर) से ऑनलाइन टिकट बेचे जाएंगे। दिलचस्प रूप से जिन मैचों में भारतीय टीम शामिल नहीं होगी, उन मैचों के सबसे सस्ते टिकट 100 रुपये के होंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।