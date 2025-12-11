इन वर्षों के अंत में विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में शीर्ष-2 पर रहे

साल 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम अपना आखिरी वनडे मैच खेल चुकी है। अन्य प्रमुख टीमें भी इस साल के अपने वनडे मुकाबले समाप्त कर चुकी हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने हाल ही में वनडे रैंकिंग जारी की थी, जिसमें विराट कोहली दूसरे स्थान पर पहुंचे और रोहित शर्मा पर बरकरार रहे। इस बीच उन वर्षों के बारे में जानते हैं, जिसके अंत में रोहित और कोहली शीर्ष-2 बल्लेबाजों में शुमार रहे।

#1 कोहली (899 अंक), रोहित (871 अंक), 2018 साल 2018 के अंत में कोहली 899 रेटिंग अंक के साथ नंबर-1 बल्लेबाज रहे थे, जबकि रोहित 871 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। उस साल कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 14 पारियों में 133.55 की औसत और 102.55 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,202 रन बनाए थे। रोहित ने 19 पारियों में 73.57 की औसत के साथ 1,030 रन बनाए थे। कोहली ने 6 और रोहित ने 5 शतक लगाए थे।

#2 कोहली (887 अंक), रोहित (873 अंक), 2019 2019 के अंत में भी कोहली ने शीर्ष स्थान पर और रोहित दूसरे स्थान पर रहे थे। उस साल रोहित सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 27 पारियों में 57.30 की औसत और 89.92 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,490 रन बनाए थे। उन्होंने विश्व कप 2019 में भी सर्वाधिक 648 रन बनाए थे। कोहली ने 25 पारियों में 59.86 की औसत 96.36 की स्ट्राइक रेट से 1,377 रन बनाए थे।

#3 कोहली (870 अंक), रोहित (842 अंक), 2020 लगातार तीसरे साल 2020 में भी शीर्ष-2 बल्लेबाज क्रमशः कोहली और रोहित रहे थे। कोहली ने उस साल 9 पारियों में 47.88 की औसत और 92.29 की स्ट्राइक रेट के साथ 431 रन बनाए थे। उन्होंने 5 अर्धशतक भी अपने नाम किए थे। रोहित ने 2020 में सिर्फ 3 पारियों में बल्लेबाजी की थी, जिसमें 57.00 की औसत के साथ 171 रन बनाए थे। उन्होंने एक शतक भी लगाया था।

