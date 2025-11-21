टी-20 विश्व कप 2026: 15 फरवरी को हो सकता है भारत-पाकिस्तान का मुकाबला 

अगले साल टी-20 विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से होना है। इस टूर्नामेंट से जुड़ी अहम बातें सामने आई हैं। ऐसी खबर है कि आगामी संस्करण में भारतीय क्रिकेट टीम 15 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबला खेल सकती है। ये मैच कोलंबो में खेला जा सकता है। फाइनल मैच 8 मार्च को खेले जाने के उम्मीद है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट USA के खिलाफ पहला मुकाबला खेलेगी भारतीय टीम रेवस्पोर्ट्ज के मुताबिक, भारतीय टीम विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत USA क्रिकेट टीम के खिलाफ करेगी। शुरुआती कार्यक्रम के अनुसार, विश्व कप 7 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च तक खेला जाएगा। ऐसी भी खबर है कि मुंबई में 5 मार्च को सेमीफाइनल हो सकता है, जबकि फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में होगा। अगर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करती है, तो वे कोलंबो में खेलेंगे।

प्रारूप पिछले संस्करण जैसा ही होगा टूर्नामेंट का प्रारूप इसका प्रारूप वेस्टइंडीज और अमेरिका में 2024 में खेले गए टी-20 विश्व कप जैसा ही होगा, जिसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी। 5-5 टीमों को 4 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सुपर-8 दौर के लिए क्वालीफाई करेंगी। अगले दौर में एक बार फिर 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक सुपर-8 ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुचेंगी।