स्मृति मंधाना जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं (तस्वीर: एक्स/@Palash_Muchhal)

स्मृति मंधाना ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में पलाश मुच्छल से की सगाई, देखें वीडियो

लेखन आदर्श कुमार 01:55 pm Nov 21, 202501:55 pm

क्या है खबर?

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इससे पहले पलाश ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे स्मृति को प्रपोज कर सगाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में दोनों डीवाई पाटिल स्टेडियम में प्रवेश करते हैं। स्मृति की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और जैसे ही वह उसे हटाती हैं, पलाश घुटनों पर बैठकर उन्हें अंगूठी पहनाते हैं। वह उन्हें गुलाबों का गुलदस्ता भी देते हैं।