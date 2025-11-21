स्मृति मंधाना ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में पलाश मुच्छल से की सगाई, देखें वीडियो 

LOADING...
स्मृति मंधाना जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं (तस्वीर: एक्स/@Palash_Muchhal)

लेखन आदर्श कुमार
Nov 21, 2025
01:55 pm
पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इससे पहले पलाश ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे स्मृति को प्रपोज कर सगाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में दोनों डीवाई पाटिल स्टेडियम में प्रवेश करते हैं। स्मृति की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और जैसे ही वह उसे हटाती हैं, पलाश घुटनों पर बैठकर उन्हें अंगूठी पहनाते हैं। वह उन्हें गुलाबों का गुलदस्ता भी देते हैं।

यहां देखें वीडियो 

कौन हैं स्मृति के होने वाले पति पलाश? 

स्मृति को करीब 6 साल से डेट कर रहे पलाश पेशे से संगीतकार और फिल्म निर्माता हैं। उनकी बड़ी बहन पलक मुच्छल भी बॉलीवुड की लोकप्रिया पार्श्व गायिका हैं। पलाश अपने करियर में 'लड़की तू कमाल की', 'तेरी एक हंसी' और 'अब क्या जान लेगी मेरी' जैसे कई गानों को कंपोज कर चुके हैं। इसके अलावा पलाश फिल्म 'काम चालू है' के निर्देशक रहे हैं। साल 2024 में ZEE5 पर आई इस फिल्म में राजपाल यादव मुख्य किरदार में थे।

वनडे विश्व कप 2025 में कमाल का रहा था स्मृति का प्रदर्शन 

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार इस साल वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। स्मृति सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों में दूसरे स्थान पर रहीं। फाइनल मुकाबले में उनके बल्ले से 58 गेंदों में 45 रन निकले। वह 9 मैचों की 9 पारियों में 54.25 की औसत और 99.08 की स्ट्राइक रेट से 434 रन बनाने में सफल रहीं थी। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक और 1 शतक निकला। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 109 रन रहा।

स्मृति की हल्दी की तस्वीरें 