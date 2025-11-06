टी-20 विश्व कप 2026: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला- रिपोर्ट 

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को टी-20 विश्व कप 2026 के फाइनल की मेजबानी के लिए चयनित किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) जल्द ही टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर सकती है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अधिकारियों की बैठक में फैसला लिया गया कि इस बार विश्व कप 2023 की तुलना में कम शहरों में मैच खेले जाएंगे। हर जगह कम से कम 6 मुकाबले आयोजित किए जाएंगे।

मेजबानी इन स्टेडियम में खेले जाएंगे मुकाबले BCCI ने टी-20 विश्व कप 2026 के लिए अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को संभावित स्थलों के रूप में चयनित किया है। जानकारी के मुताबिक, श्रीलंका में भी 3 स्टेडियमों पर मैच खेले जाएंगे, हालांकि उनके नामों पर अभी स्पष्टता नहीं है। वहीं, बेंगलुरु और लखनऊ को मेजबान शहरों में शामिल किया जाएगा या नहीं इस पर भी फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। भारत और श्रीलंका मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाले हैं।

कोलंबो यहां नहीं खेले जाएंगे मुकाबले BCCI ने फैसला किया है कि जिन मैदानों पर महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी हुई थी। उसे पुरुषों के टी-20 विश्व कप की मेजबानी के लिए नहीं चुना जाएगा। भारत में गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, इंदौर और नवी मुंबई ने महिला विश्व कप के मैच हुए थे। ICC ने स्पष्ट किया है कि अगर श्रीलंका सेमीफाइनल में पहुंचता है तो उसके मैच कोलंबो में होंगे। वहीं, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो मुकाबला किसी तटस्थ स्थल पर खेला जाएगा।

भारत-पाकिस्तान भारत-पाकिस्तान के मुकाबले कोलंबो में होंगे BCCI ने स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच पहले से हुए समझौते के अनुसार कोलंबो में खेला जाएगा। इसके तहत दोनों टीमें अपने लीग मैच किसी तीसरे देश में खेलेंगी। BCCI और PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यह तय किया था कि अब वे एक-दूसरे के देशों की यात्रा नहीं करेंगे और तटस्थ मैदानों पर खेलेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 2026 की शुरुआत में होने की संभावना है और BCCI ने शेड्यूल ICC को भेजा है।