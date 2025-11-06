ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: स्मृति मंधाना हुई अक्टूबर महीने के लिए नामांकित 

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अक्टूबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्मृति मंधाना को नामांकित किया है। उनके साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की लौरा वोल्वार्ड्ट और ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर नामित हुई हैं। दूसरी तरफ पुरुष वर्ग में दक्षिण अफ्रीका के सेनुरन मुथुसामी, पाकिस्तान के नोमान अली और अफगानिस्तान के राशिद खान नामांकित हुए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन शानदार रहा मंधाना का प्रदर्शन मंधाना के लिए वनडे विश्व कप 2025 शानदार बीता। उन्होंने 9 मैचों की इतनी ही पारियों में 54.25 की औसत और लगभग 100 की स्ट्राइक रेट के साथ 434 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। वह फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 45 रन बनाकर आउट हुई थी। दिलचस्प रूप से मंधाना विश्व कप के एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज बनी थी।

प्रदर्शन ऐसा रहा था वोल्वार्ड्ट और गार्डनर का प्रदर्शन सलामी बल्लेबाज लौरा वोल्वार्ड्ट महिला विश्व कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं। उन्होंने 9 मैच खेले और इसकी 9 पारियों में 71.37 की औसत और 98.78 की स्ट्राइक रेट से 571 रन बनाए। उन्होंने 460 रन अक्टूबर में हुए विश्व कप मैचों में बनाए। विश्व कप में गार्डनर ने 7 मुकाबले खेले, जिसमें 328 रन बनाने में सफल रहीं। उनके बल्ले से 2 शतक और 1 अर्धशतक निकला। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 115 रन रहा।

टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज में मुथुसामी और नोमान ने किया था कमाल दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर मुथुसामी ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में बल्लेबाजी में 3 पारियों में 53.00 की औसत के साथ 106 रन बनाए थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में 18 की औसत के साथ 11 विकेट लिए थे। उसी सीरीज में नोमान ने 2 मैचों में 23 की औसत के साथ सर्वाधिक 14 विकेट लिए थे। उन्होंने लाहौर टेस्ट में कुल 10 विकेट (6/112 और 4/79) लिए थे।