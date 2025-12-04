टी-20 क्रिकेट: सूर्यकुमार यादव मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने 

लखनऊ में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 मुकाबले में मुंबई को केरल के खिलाफ 15 रन से हार मिली। 179 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शार्दुल ठाकुर की अगुवाई वाली मुंबई 163 पर सिमट गई। सरफराज खान ने अर्धशतक लगाया, जबकि अजिंक्य रहाणे और सूर्यकुमार यादव ने अच्छी पारियां खेलीं। इस मैच के दौरान सूर्यकुमार ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह मुंबई के टी-20 क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए।

पारी ऐसी रही सूर्यकुमार की पारी 179 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई को शुरुआत में आयुष म्हात्रे (3) के रूप में जल्दी झटका लगा। इसके बाद सरफराज और रहाणे ने 80 रनों की साझेदारी कर टीम को संभाला। 100 रन से पहले दोनों के आउट होने के बाद मुंबई की उम्मीदें सूर्यकुमार ने जीवित रखीं। उन्होंने 25 गेंदों में 32 रन बनाए और अपनी पारी में 4 चौके जड़े। हालांकि, केएम आसिफ की गेंद पर आउट होकर वह पवेलियन लौट गए।

रन मुंबई के लिए इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा टी-20 रन सूर्यकुमार मुंबई की टी-20 क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने आदित्य तरे (1,713) को पीछे छोड़ते हुए अब 71 टी-20 मैचों में 1,717 रन बना लिए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 145.38 और औसत 33.01 की रही है। इस दौरान उन्होंने 9 अर्धशतक भी लगाए हैं। खास बात यह है कि मुंबई के लिए इनके अलावा 1,500 से अधिक टी-20 रन सिर्फ श्रेयस अय्यर (1,706) और रहाणे (1,592) ने ही बनाए हैं।

Advertisement

टी-20 ऐसा रहा है सूर्यकुमार का टी-20 करियर सूर्यकुमार ने अपने टी-20 करियर में अब तक 343 मैच खेले हैं। इसकी 317 पारियों में 35 से ज्यादा की औसत के साथ 8,973 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 152.57 की रही है। इस खिलाड़ी ने अपने टी-20 करियर में 6 शतक और 59 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 117 रन रहा है। इस मुकाबले से पहले उन्होंने असम क्रिकेट टीम के खिलाफ 20 रन बनाए थे।

Advertisement