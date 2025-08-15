भारत ने इन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में दर्ज की है 1 रन से जीत, जानिए आंकड़े 

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1 रन से जीत किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं होती, जहां आखिरी गेंद तक सांसें थमी रहती हैं। ऐसे नतीजे खिलाड़ियों की नसों पर दबाव और दर्शकों के जोश दोनों को चरम पर पहुंचा देते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने भी इस रोमांच का मजा लिया है, जब उसे महज 1 रन से मुकाबला अपने नाम किया। ऐसे में आइए उन यादगार मुकाबलों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 साल 2012 में पहली बार भारत को मिली थी 1 रन से जीत टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पहली बार भारत को 1 रन से जीत साल 2012 के विश्व कप में मिली थी। कोलंबो में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 152/6 का स्कोर बनाया था। सुरेश रैना ने 45 रन की पारी खेली थी। जवाब में दक्षिण अफ्रीका 19.5 ओवर में 151 रन ही बना पाई। फाफ डु प्लेसिस के 65 रन भी टीम को जीत नहीं दिला पाए। जहीर खान और लक्ष्मीपती बालाजी ने 3-3 विकेट लिए।

#2 साल 2016 में बांग्लादेश को 1 रन से दी मात दूसरी बार भारतीय टीम को 1 रन से जीत 2016 में मिली थी। भारतीय टीम बेंगलुरु में बांग्लादेश के खिलाफ खेलने उतरी थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए उसने 146/7 का स्कोर बनाया। रैना ने 23 गेदों का सामना करते हुए 30 रन बनाए थे। ये भी टी-20 विश्व कप का ही मुकाबला था। जवाब में बांग्लादेश की टीम निर्धारित ओवर में सिर्फ 145/9 का स्कोर ही बना पाई। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट लिए थे।

जीत इन मुकाबलों में भातीय टीम को मिली है 2 रन से जीत भारतीय टीम को 2 मुकाबलों में 2-2 रन से जीत मिली है। साल 2023 में उसने श्रीलंका क्रिकेट टीम को वानखेड़े स्टेडियम में 2 रन से हराया था। 2023 में आयरलैंड क्रिकेट टीम को भी भारत ने 2 रन से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 139/7 का स्कोर बनाया था। भारतीय टीम 6.5 ओवर में 47/2 के स्कोर पर थी तभी तेज बारिश आई और भारतीय टीम डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार 2 रन से जीत गई।