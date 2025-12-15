लियोनल मेसी से केवल हाथ मिलाने के लिए 1 करोड़ रुपये, सामने आई ये जानकारी

दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी अपने भारत दौरे के दौरान अब दिल्ली में हैं। मेसी और उनका दल चाणक्यपुरी स्थित द लीला पैलेस में ठहरा है, जहां उनके लिए होटल की एक पूरी मंजिल आरक्षित की गई है। होटल के प्रेसिडेंशियल सुइट्स में वे ठहरे हैं, जिनका किराया प्रति रात करीब 3.5 से 7 लाख रुपये बताया जा रहा है। होटल स्टाफ को मेसी के ठहराव से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

करोड़ हाथ मिलाने के लिए 1 करोड़ रुपये होटल में चुनिंदा कॉरपोरेट और VIP मेहमानों के लिए एक बंद कमरे में 'मीट एंड ग्रीट' कार्यक्रम रखा गया है। NDTV के सूत्रों के मुताबिक, इस मुलाकात की कीमत बेहद चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि कुछ कॉरपोरेट समूहों ने फुटबॉल के इस महान खिलाड़ी से मिलने और हाथ मिलाने के लिए करीब 1 करोड़ रुपये तक खर्च किए हैं। यह कार्यक्रम पूरी तरह गोपनीय रखा गया है और इसमें बेहद सीमित लोगों को ही प्रवेश मिलेगा।

स्टेडियम इन खिलाड़ियों से मिलेंगे मेसी मेसी के अरुण जेटली स्टेडियम जाने की भी संभावना है, जहां एक फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाएगा और वे चुनिंदा भारतीय क्रिकेटरों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद अर्जेंटीना के कप्तान पुराना किला पहुंचेंगे, जहां एडिडास की ओर से एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है। यहां मेसी भारतीय खेल जगत के दिग्गजों से मिलेंगे, जिनमें रोहित शर्मा, पैरा ओलंपिक भाला स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल, बॉक्सिंग विश्व चैंपियन निखत जरीन और ओलंपिक हाई जंप पदक विजेता निषाद कुमार शामिल हैं।

जर्सी सचिन तेंदुलकर ने दी अपनी जर्सी मुंबई में सचिन तेंदुलकर ने मेसी को अपनी विश्व कप 2011 की जर्सी उपहार स्वरूप दी, जबकि मेसी ने भारतीय दिग्गज को फुटबॉल की जर्सी दी। सचिन ने मेसी को लेकर कहा, "जिस तरह से आपने खेल के तीनों महान खिलाड़ियों का स्वागत किया है, वह सच में कमाल है। जब लियो की बात आती है, तो अगर मुझे उनके खेल के बारे में बात करनी है, तो यह सही प्लेटफॉर्म नहीं होगा। उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है।"

