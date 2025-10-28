टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया में बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, जानिए आंकड़े

भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच 29 अक्टूबर से 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। भारतीय टीम इसमें वनडे सीरीज में मिली 2-1 की हार को भुलाकर नई शुरुआत करना चाहेगी। कप्तान सूर्यकुमार यादव ऑस्ट्रेलिया में चौथे सर्वाधिक टी-20 रन बनाने वाले भारतीय हैं और उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। आइए ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर सर्वाधिक टी-20 रन बनाने वाले भारतीयों पर नजर डालते हैं।

#1 विराट कोहली- 747 ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक टी-20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज पूर्व कप्तान विराट कोहली हैं। हालांकि, इस सीरीज में भारत को उनका साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 17 टी-20 मैचों की 16 पारियों में 74.70 की औसत और 141.20 की स्ट्राइक रेट से 747 रन बनाए हैं। इसमें 9 अर्धशतक शामिल रहे हैं। कंगारू धरती पर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 90 रन का रहा है।

#2 रोहित शर्मा- 297 इस सूची में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर हैं। हालांकि, वह भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने के कारण सीरीज का हिस्सा नहीं रहेंगे। वह वनडे सीरीज में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे थे। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में 15 टी-20 मैचों की 13 पारियों में 22.84 की औसत और 120.24 की स्ट्राइक रेट से 297 रन बनाए हैं। इसमें 3 अर्धशतक शामिल रहे हैं। कंगारू धरती पर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 60 रन का रहा है।

#3 शिखर धवन- 271 इस सूची में पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन तीसरे नंबर पर हैं। हालांकि, वह अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने इस प्रारूप में कई बेहतरीन पारियां खेली थी। धवन ने ऑस्ट्रेलिया में 9 टी-20 मैचों की 8 पारियों में 33.87 की औसत और 153.97 की स्ट्राइक रेट से 271 रन बनाए हैं। इसमें 2 अर्धशतक शामिल रहे हैं। कंगारू धरती पर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 76 रन का रहा है।