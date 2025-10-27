स्टीव स्मिथ का टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर कैसा रहा है प्रदर्शन?

कप्तानी स्मिथ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में स्मिथ ने साल 2014 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की थी। उन्होंने अब तक 40 टेस्ट मुकाबलों में कप्तानी की है, जिसमें से 23 मैच में टीम को जीत और 10 में हार का सामना करना पड़ा है। इस बीच 7 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। आखिरी बार स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी जनवरी 2025 में श्रीलंका दौरे पर की थी। उस सीरीज में भी कमिंस उपलब्ध नहीं थे।

आंकड़े बतौर कप्तान शानदार रहा है स्मिथ का प्रदर्शन स्मिथ ने कप्तान के तौर पर 69 पारियों में 68.98 की उम्दा औसत के साथ 4,139 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 17 शतक और 14 अर्धशतक अपने नाम किए। उनका सर्वोच्च स्कोर 239 रन रहा। उन्होंने बिना कप्तानी के 79 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 143 पारियों में 49.90 की औसत के साथ 6,338 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 215 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 19 शतक और 29 अर्धशतक लगाए थे।

एशेज एशेज में स्मिथ के आंकड़े इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में स्मिथ का प्रदर्शन कमाल का रहा है। 37 टेस्ट की 66 पारियों में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 3,292 रन बनाए हैं। 239 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ उनकी बल्लेबाजी औसत लगभग 56 की रही है। स्मिथ इंग्लैंड के खिलाफ अब तक 5 बार नाबाद रहते हुए 12 टेस्ट शतक और 13 अर्धशतक जमा चुके हैं। वह आगामी सीरीज में भी उपयोगिता साबित करना चाहेंगे।