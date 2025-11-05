महिला वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात
क्या है खबर?
पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हर जगह जोरदार स्वागत हो रहा है। इसी क्रम में रविवार (5 नवंबर) को भारतीय टीम के पूरे दल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इसका वीडियो भी सामने आया है। बता दें, भारत ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को 52 रन से हराया था।
भारतीय खिलाड़ियों ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात
#WATCH | Delhi: World Cup-winning Indian Women's Cricket Team reaches a hotel in Delhi after meeting Prime Minister Narendra Modi.— ANI (@ANI) November 5, 2025
Team India lifted its maiden ICC Women's World Cup trophy on November 2. pic.twitter.com/bbXRaCRaDa
सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तस्वीरें
Prime Minister Narendra Modi today hosted the champions of the Women’s World Cup at his residence at Lok Kalyan Marg.— ANI (@ANI) November 5, 2025
PM congratulated the team for the victory and praised their remarkable comeback in the tournament after a string of three defeats and the trolling they had… pic.twitter.com/5TYxNMEafK
सफर
ऐसा रहा भारतीय टीम का सफर
भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से हराते हुए सकारात्मक शुरुआत की और दूसरी मैच में पाकिस्तान को 88 रन से हराया। इसके बाद भारतीय टीम को अगले 3 मैचों में क्रमशः दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार मिली। हार की हैट्रिक के बाद भारत ने अहम मैच में न्यूजीलैंड को 53 रन से हराया। भारत का आखिरी लीग मैच (बांग्लादेश के खिलाफ) बारिश की भेंट चढ़ गया। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलियाको हराया था।