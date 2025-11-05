महिला वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात

LOADING...
प्रधानमंत्री मोदी ने की भारतीय टीम से मुलाकात

लेखन आदर्श कुमार
Nov 05, 2025
09:56 pm
क्या है खबर?

पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हर जगह जोरदार स्वागत हो रहा है। इसी क्रम में रविवार (5 नवंबर) को भारतीय टीम के पूरे दल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इसका वीडियो भी सामने आया है। बता दें, भारत ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को 52 रन से हराया था।

भारतीय खिलाड़ियों ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात 

ऐसा रहा भारतीय टीम का सफर 

भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से हराते हुए सकारात्मक शुरुआत की और दूसरी मैच में पाकिस्तान को 88 रन से हराया। इसके बाद भारतीय टीम को अगले 3 मैचों में क्रमशः दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार मिली। हार की हैट्रिक के बाद भारत ने अहम मैच में न्यूजीलैंड को 53 रन से हराया। भारत का आखिरी लीग मैच (बांग्लादेश के खिलाफ) बारिश की भेंट चढ़ गया। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलियाको हराया था।