टी-20 अंतरराष्ट्रीय: ऑस्ट्रेलिया के इन गेंदबाजों ने भारत के खिलाफ चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

#1 जेसन बेहरेनडॉर्फ (13 विकेट) इस सूची में पहले स्थान पर तेज गेंदबाज जेसन बेहरेनडॉर्फ हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2017 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 10 मुकाबलों की 9 पारियों में 16.07 की शानदार औसत के साथ 13 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.74 की रही है। इस खिलाड़ी ने 1 बार 4 विकेट हॉल भी अपने नाम किया है। इस तेज गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/21 का रहा है।

#2 एडम जैम्पा (12 विकेट) दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज एडम जैम्पा हैं। उन्होंने साल 2016 में भारत के खिलाफ पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 16 मैच खेले हैं और इसकी 15 पारियों में 31 की औसत से 12 विकेट लेने में सफल रहे हैं। इस दौरान जैम्पा की इकॉनमी रेट 7.29 की रही है। इस खिलाड़ी का भारत के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/16 का रहा है।

#3 शेन वॉटसन (10 विकेट) ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी शेन वॉटसन इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2010 में खेला था। आखिरी बार वह इस टीम के खिलाफ 2016 में खेलते नजर आए थे। उन्होंने 8 मुकाबलों की 8 पारियों में 22.40 की औसत से 10 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट 7.55 की रही थी। वॉटसन का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/34 का रहा था।