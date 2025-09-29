टी-20 अंतरराष्ट्रीय: श्रीलंका के सबसे बड़े टीम स्कोर, एक बार पार किया 250 का आंकड़ा

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने कई बार दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है और बड़े स्कोर खड़े किए हैं। टीम के बल्लेबाजों ने आक्रामक खेल दिखाकर न सिर्फ विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाया, बल्कि मैच का रुख भी अपने पक्ष में मोड़ा। इन पारियों में चौकों-छक्कों की बरसात देखने को मिली, जिसने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। ऐसे में आइए इस प्रारूप में श्रीलंका के सबसे बड़ा टीम स्कोर पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 260/6 बनाम केन्या, 2007 साल 2007 में श्रीलंका ने केन्या क्रिकेट टीम के खिलाफ पहली पारी में 260/6 का स्कोर बना दिया था। ये उनका इस प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ टीम स्कोर है। सनथ जयसूर्या ने 44 गेंदों का सामना किया था और 88 रन बनाए थे। उनके अलावा महेला जयवर्धने ने 27 गेंदों का सामना करते हुए 65 रन बनाए थे। जवाब में केन्या की टीम सिर्फ 88 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। श्रीलंका ने 172 रनों से मुकाबला जीता था।

#2 218/5 बनाम न्यूजीलैंड, 2025 साल 2025 में श्रीलंका की टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 218/5 का स्कोर बनाया था। ये इस प्रारूप में उनका दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर है। कुशल परेरा ने 46 गेंदों का सामना करते हुए 101 रन बनाए थे। उनके अलावा चरिथ असलंका के बल्ले से 24 गेंदों में 46 रन निकले थे। जवाब में न्यूजीलैंड ने रचिन रविंद्र (69) की पारी की मदद से 211/7 का स्कोर बनाया। हालांकि, वो मुकाबला 7 रन से हार गए थे।

#3 215/5 बनाम भारत, 215/3 बनाम वेस्टइंडीज श्रीलंका टीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2 बार 215 के स्कोर बनाए हैं। पहली बार उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 2009 में 215/5 का स्कोर बनाया था। कुमार संगाकारा के बल्ले से उस मैच में 37 गेंदों में 78 रन निकले थे। टीम ने वो मुकाबला 29 रन से अपने नाम किया था। साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रीलंका ने 215/3 का स्कोर बनाया था। उस मैच में टीम को 30 रन से जीत मिली थी।