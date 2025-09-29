एशिया कप 2025: अभिषेक शर्मा चुने गए 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट', जानिए कैसा रहा प्रदर्शन 

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हराते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। दुबई में हुई खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत के लिए मिले 147 रन के लक्ष्य को हासिल किया। इस संस्करण में भारत के अभिषेक शर्मा ने अविश्वसनीय प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया। आइए उनके प्रदर्शन और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन अविश्वसनीय रहा अभिषेक का प्रदर्शन इस संस्करण में अभिषेक सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 7 पारियों में 44.8 की औसत और 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 314 रन बनाए। इस युवा बल्लेबाज ने 3 अर्धशतक भी लगाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 75 रन रहा। उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 300 रन का आंकड़ा नहीं छू सका। उनके बाद श्रीलंका के पथुम निसानका ने 6 पारियों में 43.50 की औसत से 261 रन बनाए।

सूची इस विशेष सूची में शामिल हुए अभिषेक अभिषेक एशिया कप के इतिहास में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने जाने वाले कुल 5वें भारतीय खिलाड़ी बने। बता दें कि सबसे पहले सुरिंदर खन्ना ने 1984 में ये सम्मान हासिल किया था। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू (1988 और 1995), शिखर धवन (2018), और कुलदीप यादव (2023) भी प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने जा चुके हैं। इनमें से सिर्फ अभिषेक टी-20 संस्करण में प्लेयर ऑफ द सीरीज बन चुके हैं।

छक्के सबसे कम पारियों में पूरे किए 50 छक्के अभिषेक ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 50 छक्के पूरे करने के लिए 331 गेंदों का सहारा लिया। वह सबसे कम गेंदों में 50 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। अन्य भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो सूर्यकुमार यादव ने 510 गेंदों में अपने 50 छक्के पूरे किए थे। उन्होंने 20 पारियों में अपने 50 छक्के पूरे किए थे। वह वेस्टइंडीज के एविन लुईस के साथ सबसे कम पारियों में छक्कों का ये आंकड़ा छूने वाले खिलाड़ी बने थे।